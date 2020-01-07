Человечество приближается к возможности исцелять кости

Специалисты приближаются к улучшению процедуры сращивания позвоночника и восстановление сломанных или дефектных костей.

В доклиническом исследовании специалистам удалось избежать нежелательного роста кости за пределами целевых областей восстановления, сообщает ScienceAdvances.

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Сейчас, во время медицинской практики, людей "исцеляют" высокими дозами ВМР (костяной морфологический белок), который доставляют в "пункт назначения" с помощью коллагеновых губок. Из-за этого вещества попадают не только в нужную область, но и за ее пределы и имеют свойство связываться с другими белками, что приводит к ненормальному окостенению в окружающих мягких тканях.

Грубо говоря, кости начинают становиться больше и прорастать там, где не нужно.

6 специалистов изучили способы корректировки костей с помощью гепарина и ВМР во время тестирования на животных.



Гепариновые частицы (обозначены красным) соединяются с дефектом бедренной кости у крысы/ Фото: Medical Xpress

У людей при типичном лечении используется 0,1-0,2 мг BMP на килограмм веса тела, и исследователи использовали такое же количество у крыс ..

Известно, что в ходе исследования были использованы две различные комбинации, и одна из них помогла снизить аномальное окостенение на 40-50%.

Гепарин и BMP вводили в сетчатую трубку через нановолокно, созданное еще в 2011 году.

Специалисты стремятся создать синтетические гепариноподобные микрочастицы, которые достигают нужных результатов без побочных эффектов.

Наш новый материал сохраняет гораздо больше BMP, оставляя его локализованным. Поэтому вы не получите формирование кости за пределами целевой области,

– заявил ведущий специалист исследования Мэриан Хеттиарачи.

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