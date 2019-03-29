Человек с ВИЧ впервые в истории стал донором внутренних органов

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Пересадка почки от ВИЧ-инфицированной
Пересадка почки от ВИЧ-инфицированной / pixabay.com

Группа хирургов из Балтимора (США) провела первую в мире пересадку почки от живого донора с ВИЧ.

Эта операция стала новой важной вехой для пациентов с вирусом иммунодефицита, нуждающимся в трансплантации. По словам специалистов, если этот случай выступит в роли прецедента, и другие люди с ВИЧ не откажутся стать донорами, это позволит заметно сократить время ожидания пересадки как для инфицированных, так и для людей, не имеющих вируса.

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Associated Press отмечает, что в клинику при Университете Джона Хопкинса обратилась Нина Мартинес из Атланты. Девушка решила выступить в качестве донора почки для ВИЧ-положительного человека, который нуждался в пересадке.

Мартинез некоторое время интересоваться, может ли она отдать свою почку ВИЧ-инфицированному другу, который в ней нуждается. Однако тот умер еще до завершения всех тестов, но это не остановило женщину. В память о нем она приняла решение все равно передать свою почку другому ВИЧ-инфицированному пациенту, которому нужно подобная трансплантация.

 
ВИЧ – симптомы
Усталость и быстрая утомляемость;
Повышение температуры или лихорадка
Увеличение лимфоузлов на шее;
Потеря веса;
Гипергидроз (повышенная потливость)
Грибковые инфекции (имеется в виду и грибок ногтей и стоп, и молочница и др.)

Нина заразилась ВИЧ при переливании крови в возрасте 6 недель в 1983 году, когда банки крови еще не начали проверять донорский материал на наличие вируса.

Бесплатные тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины, их можно сделать как в специальных центрах и кабинетах "Доверие", так и у своего семейного врача, терапевта или педиатра.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Трансплантация ВИЧ Медицина
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