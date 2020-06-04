Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли от чрезмерного использования антибиотиков во время пандемии COVID-19.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время онлайн-брифинга объяснил, почему важно применять антибиотики только в действительно нужных случаях, даже во время противодействия коронавирусу.

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Мир теряет возможность использовать критически важные препараты,

– отметил глава ВОЗ.

По словам Тедроса, активное применение антибиотиков приводит к усилению резистентности бактерий и, как следствие, к увеличению смертности от других инфекционных заболеваний.

Глава ВОЗ отметил, что устойчивость к антибиотикам является "одной из самых насущных проблем нашего времени".

Что такое резистентность к антибиотикам? Процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам. Если человек заражается такими бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, лечить его препаратами становится тяжелее. Только за 20 последних лет устойчивость бактерий к антибиотикам возросла вдвое.