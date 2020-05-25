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В чем опасность экспериментальных лекарств: Супрун раскритиковала протоколы Минздрава о COVID-19

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В чем опасность экспериментальных лекарств: Супрун раскритиковала протоколы Минздрава о COVID-19
В чем опасность экспериментальных лекарств: Супрун раскритиковала протоколы Минздрава о COVID-19 / Getty Images

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала серьезной ошибкой протоколы об утверждении экспериментальных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине.

В авторитетном научном журнале The Lancet опубликовали результаты большого мультинационального исследования по эффективности гидроксихлорохина и хлорохина для лечения больных коронавирусом, в котором приняли участие 96 тысяч пациентов из 671 больницы на шести континентах.

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В заключении говорится, что гидроксихлорохин и хлорохин, с антибиотиком или без, неэффективны для лечения людей с COVID-19. А прием лекарств опасен из-за повышенного риска сердечных осложнений и высокими показателями смертности.

В исследовании отмечено, что гидроксихлорохин и хлорохин нельзя применять за пределами клинических испытаний.

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что руководство Минздрава допустило серьезную ошибку, включив лекарства с действующим веществом гидроксихлорохин и хлорохин в протокол лечения пациентов с COVID-19.

По словам Супрун, нельзя включать в национальные протоколы лечения препараты, которые проходят клинические испытания.

Даже говорить об их эффективности публично – значит подвергать опасности миллионы людей. Ведь доверяя официальным заявлениям, граждане могут покупать эти лекарства самостоятельно в аптеках. Несмотря на это, Минздрав Украины включил препарат с недоказанной эффективностью в протокол лечения и даже было согласовано производство гидроксихлорохина (торговое название Плаквенил) украинским фармпроизводителем,
– заявила экс-глава Минздраве.

Напомним, фармкомпания "Дарница" прошла государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохин – экспериментальный препарат против коронавируса. Об этом месяц назад сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Среди серьезных побочных действий, которые могут вызвать гидроксихлорохин и хлорохин, есть необратимые повреждения сетчатки, тахикардия, мышечная слабость и сильное падение сахара в крови, а также психиатрические эффекты, которые включают бессонницу, нарушения сна, галлюцинации.

Учитывая последнее масштабное исследование, назначать гидроксихлорохин и хлорохин пациентам в больницах не только безответственно, это – преступление, в отношении своих граждан,
– добавила Супрун.

Она обратилась к главе Минздрава Максиму Степанову перестать игнорировать обновленные данные и сделать решение о внесении изменений в протокол.

 
Плаквенил – что это?
Плаквенил (гидроксихлорогин) – это антималярийных препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.
Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.
 

Тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Ульяна Супрун Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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