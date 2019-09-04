Чем будет заниматься Супрун после увольнения

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Что будет делать Ульяна Супрун
Что будет делать Ульяна Супрун / susidy.city

После ухода с должности и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун будет и дальше работать в области медицины.

Об этом она рассказала во время акции благодарности, которую организовали общественные активисты.

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Ульяна Супрун
"У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по охране здоровья, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере".

Экс-руководительница Минздрав хочет написать книгу, ее вдохновили события, которые произошли за последние три-пять лет, не только в Украине, но и во всем мире.

Также Ульяна Супрун пообещала вести свой блог в Facebook и делать посты три раза в день.

"Не печальтесь, и дальше будут три раза в день фейсбук-посты. Будем заниматься просветительской деятельностью, образованием, обучением, потому что это одна из самых важных вещей, которая есть в системе здравоохранения. Надо не только изменить финансирование, что уже почти сделано, а также повышать качество оказания первичной помощи", – рассказала она.

Ульяна Супрун уже прокомментировал свое увольнение и подчеркнула, что впереди еще больше изменений, и ее команда ни в коем случае не собираемся останавливаться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Ульяна Супрун Медицина
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