Чем можно заменить лук: советы от Супрун

Многим лук не по вкусу, вызывает аллергию, кажется антисоциальным продуктом. Не слишком приятно, когда ты говоришь с человеком, который перед этим поел лук. Поэтому одни люди пытаются его употреблять вечером, или же тогда, когда не имеют планов на вечер.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в таких случаях советует заменить лук другими продуктами.

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Она советует есть зеленый лук и порей.

Врач Ульяна Супрун “Они содержат много кемпферола. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами”.

По составу кемпферола зеленый лук можно заменить на фасоль, молодые бобы, вино, специи гвоздику, черный чай и малину. Поэтому можно выбирать и эти продукты.

В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. По содержанию витаминов идеально подходит крапива. Последнюю можно добавлять к зеленому борщу или рису.

Ульяна Супрун "В луке есть пребиотики – вещества, которые любит кишечная микрофлора. Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками”.

Полезным будет употребление лука для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаления. Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом. Заменить его можно на укроп, корицу, имбирь, кинзу и семена кориандра.

Вместо того, чтобы жарить лук, можно использовать редис. Он содержит серосодержащие соединения, и может дать определенную сладкую горечь и аромат.

Жарить лук до золотистой корочки вредно для здоровья. Этот процесс связан с развитием диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушениями работы почек. Поэтому не переживайте — суп без зажаренного лука будет даже полезнее.

При приготовлении паштета или печени, Ульяна Супрун советует потушить яблоки или груши, пастернак или сельдерей.

Эксперт заключает: употребляйте лук только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней.

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