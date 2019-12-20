Чем обусловлены тяжелые приступы астмы

Обострению астмы предшествует изменение состава микробиома верхних дыхательных путей. Следовательно, ученые надеются, что, управляя составом бактерий, можно облегчить приступы болезни.

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, о которых пишет Science Daily, обнаружили связь между составом микробиома верхних дыхательных путей и тяжестью симптомов астмы. Ученые проверили эффективность высоких доз ингаляционных кортикостероидов при первых признаках обострения болезни.

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Внутри нашего тела и на его поверхности живут тысячи симбиотических бактерий. Специалисты говорят, что они играют важную роль как в поддержании здоровья, так и в развития множества заболеваний, в частности аутоиммунных и нейродегенеративных болезней.

Суть исследования

Исследование основывается на данных 214 детей в возрасте от 5 до 11 лет с легкой и умеренной формой астмы. В ходе эксперимента ученые проверяли, способно ли пятикратное увеличение дозы кортикостероида предотвращать приступы.



Приступы эпилепсии причиняют значительный дискомфорт/Фото: Unsplash

Такие манипуляции дали отрицательный результат.

Однако анализ образцов микробиома слизистой оболочки носа, собранных у испытуемых, оказался показным.

Ученые заметили, что видовой состав симбиотических микроорганизмов, характерный для периодов обострения астмы, заметно отличается от нормы.

Бактерии изменяются в зависимости от обострения симптомов

Когда болезнь держали под контролем, в дыхательных путях доминировали бактерии Corynebacterium и Dolosigranulum. Однако перед нападениями они уступали место видам из родов Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.

Самые тяжелые обострения были ассоциированы с массовым размножением бактерий Moraxella.

Пока не ясно, вызывают ли бактерии обострение астмы, или просто реагируют на какие-то изменения в организме.

А значит, ученые планируют провести дополнительно эксперименты на животных, чтобы выяснить это. Они также попытаются понять, можно ли облегчить симптомы болезни, регулируя состав симбиотических микроорганизмов.

Вероятно, состав симбиотических бактерий влияет даже на скорость старения.