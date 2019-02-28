Чем опасен храп и что такое апноэ

Храп сопровождается задержками дыхания. То есть человек храпит, а потом будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза – задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза очень опасна.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут".

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Апноэ – спонтанная остановка дыхания во сне. Она может приводить к тому, что в этот момент мозг недополучает кислород. Если задержки длятся очень короткий отрезок времени (миллисекунды), то это некритично влияет на организм.

А вот задержка дыхания на несколько секунд и больше уже оказывает негативное влияние (нарушение дыхания во сне приводит к ухудшению качества сна и, как следствие, к дневной сонливости, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти, раздражительности, апатии, снижению потенции, повышению артериального давления).

Храп вызывает кислородное голодание мозга

Синдром апноэ может даже приводить к гипоксии мозга и очень редко к летальному исходу. Поэтому если вы замечаете у своих родных вот такие паузы, то это прямое показание, чтобы пойти на обследование и, если нужно, пройти лечение храпа.

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