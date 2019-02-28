Чем опасен храп и что такое апноэ

85 Читати новину українською
Опасность храпа
Опасность храпа / pixabay.com

Храп сопровождается задержками дыхания. То есть человек храпит, а потом будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза – задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза очень опасна.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут".

Читайте также: Почему храпит ребенок и чем это опасно

Апноэ – спонтанная остановка дыхания во сне. Она может приводить к тому, что в этот момент мозг недополучает кислород. Если задержки длятся очень короткий отрезок времени (миллисекунды), то это некритично влияет на организм.

А вот задержка дыхания на несколько секунд и больше уже оказывает негативное влияние (нарушение дыхания во сне приводит к ухудшению качества сна и, как следствие, к дневной сонливости, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти, раздражительности, апатии, снижению потенции, повышению артериального давления).

хропіння

Храп вызывает кислородное голодание мозга

Синдром апноэ может даже приводить к гипоксии мозга и очень редко к летальному исходу. Поэтому если вы замечаете у своих родных вот такие паузы, то это прямое показание, чтобы пойти на обследование и, если нужно, пройти лечение храпа.

Подробнее о храпе у взрослых и детей – читайте в материале.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
сегодня
2833
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
сегодня 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
156
Тест: что вы знаете о сексе?
27 февраля 21:00 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 729
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
27 февраля 11:14 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 247
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
26 февраля 19:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
376
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
25 февраля 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 471
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук