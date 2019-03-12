Чем опасен избыток сна

Проблема избыточного сна в современном мире может казаться роскошью. Однако это не так. И дефицит сна, и его избыток может говорить о нарушениях в работе организма.

Клинический психолог Майкл Брюс объясняет, чем опасна гиперсомния (избыточный сон и повышенная сонливость), почему возникает и что с ней делать, пишет WOMO.

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Люди, которые спят очень много, тоже попадают в зону риска высокой смертности.

Гиперсомния – причины возникновения • длительный ночной сон, значительно превышающий норму в 7-8 часов;

• проблемы с пробуждением (когда вы можете проспать, несмотря на будильник);

• нежелание вставать и включаться в дневной ритм;

• ощущение "тумана в голове" в течение дня;

• проблемы с концентрацией.

Речь идет о системном избытке сна, а не о том, как вы решили отоспаться после нескольких ночей недосыпания.

Как определить оптимальное количество сна

1. возраст – в 20 лет вам было достаточно 7 часов сна, а в 50 лет нужно спать 7,5-8 часов;

2. уровень активности – чем активнее были нагрузки, тем больше сна требуется;

3. наличие болезней;

4. другие факторы – стресс, изменения в жизни, и тому подобное.

Врач отмечает, что людям в среднем нужно 7-9 часов, иногда 5-6.

Но если вы спите больше 9 часов и чувствуете себя сонливым, нужно насторожиться.

Чрезмерный сон и избыточная сонливость может быть признаком депрессии у подростков и молодых людей. У 40% людей до 30 лет с депрессией диагностируют гиперсомнию.

Депрессия – симптомы • угнетенность,

• потеря интереса,

• невозможность испытывать радость,

• уменьшение жизненной энергии, пассивность,

• тревожность,

• сонливость или бессонница,

• низкая концентрация

• потеря аппетита,

• низкая самооценка,

• чувство вины или отчаяния,

• мысли о самоубийстве.

Если человек страдает депрессией, то у него может быть и бессонница, и гиперсомния одновременно.

Почему возникает гиперсомния

• Чрезмерная сонливость.

• Использование психотропных веществ, в частности алкоголя и наркотиков.

• Неврологические заболевания, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз и повреждения мозга.

• Употребление некоторых медицинских препаратов: седативных, транквилизаторов, антидепрессантов, антигистаминных, противосудорожных.

Как бороться с повышенной сонливостью

1. Обратитесь к врачу, он поможет найти причину гиперсомнии и устранить ее.

2. Ограничьте употребление алкоголя.



Ограничьте употребление алкоголя.

3. Придерживайтесь режима сна.

Ориентируйтесь на норму в 7-8 часов и прислушайтесь к тому, как себя чувствуете в течение дня.

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