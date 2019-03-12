Чем опасен избыток сна
Проблема избыточного сна в современном мире может казаться роскошью. Однако это не так. И дефицит сна, и его избыток может говорить о нарушениях в работе организма.
Клинический психолог Майкл Брюс объясняет, чем опасна гиперсомния (избыточный сон и повышенная сонливость), почему возникает и что с ней делать, пишет WOMO.
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Люди, которые спят очень много, тоже попадают в зону риска высокой смертности.
• проблемы с пробуждением (когда вы можете проспать, несмотря на будильник);
• нежелание вставать и включаться в дневной ритм;
• ощущение "тумана в голове" в течение дня;
• проблемы с концентрацией.
Речь идет о системном избытке сна, а не о том, как вы решили отоспаться после нескольких ночей недосыпания.
Как определить оптимальное количество сна
1. возраст – в 20 лет вам было достаточно 7 часов сна, а в 50 лет нужно спать 7,5-8 часов;
2. уровень активности – чем активнее были нагрузки, тем больше сна требуется;
3. наличие болезней;
4. другие факторы – стресс, изменения в жизни, и тому подобное.
Врач отмечает, что людям в среднем нужно 7-9 часов, иногда 5-6.
Но если вы спите больше 9 часов и чувствуете себя сонливым, нужно насторожиться.
Чрезмерный сон и избыточная сонливость может быть признаком депрессии у подростков и молодых людей. У 40% людей до 30 лет с депрессией диагностируют гиперсомнию.
• потеря интереса,
• невозможность испытывать радость,
• уменьшение жизненной энергии, пассивность,
• тревожность,
• сонливость или бессонница,
• низкая концентрация
• потеря аппетита,
• низкая самооценка,
• чувство вины или отчаяния,
• мысли о самоубийстве.
Если человек страдает депрессией, то у него может быть и бессонница, и гиперсомния одновременно.
Почему возникает гиперсомния
• Чрезмерная сонливость.
• Использование психотропных веществ, в частности алкоголя и наркотиков.
• Неврологические заболевания, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз и повреждения мозга.
• Употребление некоторых медицинских препаратов: седативных, транквилизаторов, антидепрессантов, антигистаминных, противосудорожных.
Как бороться с повышенной сонливостью
1. Обратитесь к врачу, он поможет найти причину гиперсомнии и устранить ее.
2. Ограничьте употребление алкоголя.
Ограничьте употребление алкоголя.
3. Придерживайтесь режима сна.
Ориентируйтесь на норму в 7-8 часов и прислушайтесь к тому, как себя чувствуете в течение дня.
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