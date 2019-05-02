Чем опасен неправильный прикус

Существует множество факторов, влияющих на формирование прикуса. И в первую очередь это генетика.

Какими будут челюсти, размер, их форма и начальное количество зубов во многом зависит от генетической информации, которую ребенок еще в утробе матери получает от своих родителей, рассказал стоматолог Александр Газаров.

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"Кривые" зубы, измененные и асимметричные черты лица – это лишь верхушка айсберга неправильно сформированного прикуса. Эти нарушения в челюстно-лицевой системе имеют множество серьезных последствий.

Искривление позвоночника, нарушение работы височно-челюстного сустава и как результат постоянные головные боли, быстрое стирание зубов и их гиперчувствительность, болезненность мышц лица, нарушение функций дыхания, жевания, глотания, речи и мимики – это лишь неполный список того, что может стать результатом неправильного прикуса.



Неправильный прикус негативно влияет на здоровье зубов

Считается, что в период прорезывания зубов (с полугода до трех лет) формируется молочный или временный прикус.

В возрасте с трех до шести лет активно растут челюсти и идет процесс подготовки к прорезыванию постоянных зубов. Специалисты называют этот период этапом сформированного временного прикуса. Затем появляется сменный прикус, а с 12 до 15 лет молочные зубы заменяются коренными и формируется постоянный прикус.

Как понять, что ваш постоянный прикус правильный?

присутствуют 28 зубов верхние зубы находятся поверх нижних верхние передние зубы перекрывают 1/3-1/2 нижних центральная линия (щель) между верхними передними и нижними передними зубами (единичками) совпадает если смотреть сбоку, верхний клык "падает" между нижним клыком и четвертым зубом с обеих сторон при улыбке линия, проведенная по кончикам верхних зубов повторяет контур нижней губы.

Если прикус неправильный, страдает не только эстетика улыбки, могут возникать клиновидные дефекты, рецессии десен, патологическая стираемость. Мышечная и суставная патология.

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