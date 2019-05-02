Чем опасен неправильный прикус
Существует множество факторов, влияющих на формирование прикуса. И в первую очередь это генетика.
Какими будут челюсти, размер, их форма и начальное количество зубов во многом зависит от генетической информации, которую ребенок еще в утробе матери получает от своих родителей, рассказал стоматолог Александр Газаров.
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"Кривые" зубы, измененные и асимметричные черты лица – это лишь верхушка айсберга неправильно сформированного прикуса. Эти нарушения в челюстно-лицевой системе имеют множество серьезных последствий.
Искривление позвоночника, нарушение работы височно-челюстного сустава и как результат постоянные головные боли, быстрое стирание зубов и их гиперчувствительность, болезненность мышц лица, нарушение функций дыхания, жевания, глотания, речи и мимики – это лишь неполный список того, что может стать результатом неправильного прикуса.
Неправильный прикус негативно влияет на здоровье зубов
Считается, что в период прорезывания зубов (с полугода до трех лет) формируется молочный или временный прикус.
В возрасте с трех до шести лет активно растут челюсти и идет процесс подготовки к прорезыванию постоянных зубов. Специалисты называют этот период этапом сформированного временного прикуса. Затем появляется сменный прикус, а с 12 до 15 лет молочные зубы заменяются коренными и формируется постоянный прикус.
Как понять, что ваш постоянный прикус правильный?
- присутствуют 28 зубов
- верхние зубы находятся поверх нижних
- верхние передние зубы перекрывают 1/3-1/2 нижних
- центральная линия (щель) между верхними передними и нижними передними зубами (единичками) совпадает
- если смотреть сбоку, верхний клык "падает" между нижним клыком и четвертым зубом с обеих сторон
- при улыбке линия, проведенная по кончикам верхних зубов повторяет контур нижней губы.
Если прикус неправильный, страдает не только эстетика улыбки, могут возникать клиновидные дефекты, рецессии десен, патологическая стираемость. Мышечная и суставная патология.
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