Перманентный макияж выбирают те, кто хотят выглядеть красиво и при этом не тратить много времени утром. Но часто этот выбор может привести к нежелательным и часто негативным последствиям.

Косметолог Ксения Ведищева рассказала о вреде перманентного макияжа с точки зрения дерматологии.

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В процессе косметического татуажа пигмент вносится иглой в дерму (подкожный слой). В норме возникает противовоспалительная реакция в первые 2-3 недели.

Чем опасен татуаж

1) Всегда есть вероятность получить бактериальную инфекцию. Хорошо, если у специалиста есть медицинское образование и он строго соблюдает правила асептики.

Может возникнуть легкая форма бактериальной инфекции – мокнущие раны, желтые корки, язвы, гнойники в месте татуировки.

2) Аллергия на пигмент (чаще на красный, желтый). Даже на безобидную поверхностную татуировку хной может возникнуть аллергия – отек, покраснение, волдыри, шелушение, зуд, высокая температура.

3) Реакция на солнце (фотореакция) сильнее на красный и желтый пигмент, реже на черный. Может возникать зуд и покраснение.



Чем опасен перманентный макияж

4) На коже могут возникать плотные подкожные узелки, то есть гранулематоз.

5) Лихеноидная сыпь – это красные похожие на лишай пятна. Могут появиться даже через полгода после татуировки.

5) Псориаз, красный плоский лишай, волчанка могут проявиться как первичные признаки, так и очередным обострением болезни. Цвет пигмента не имеет значения.

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