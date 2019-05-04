Чем опасен подростковый алкоголизм и как с этим бороться родителям

Чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья. И не чрезмерное тоже. И даже употребление слабоалкогольных напитков вредит. Неприятно, но факт – Украина стоит на первом месте в мире по уровню детского алкоголизма.

Каждый третий ученик начальной школы хотя бы раз употреблял спиртное. Кроме того, регулярно пьют алкоголь почти 40% украинских подростков. И уже к 20 годам молодежь либо сильно пьет, либо же имеет статус алкоголика. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.

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С чего начинается алкогольная зависимость у подростков

Для многих это будет шоком, но 99% наркоманов начинали свою "наркотическую карьеру" с употребления слабоалкогольных напитков. Именно разнообразные джин-тоники и пиво становятся своеобразным трамплином к наркотикам и алкоголизму.

Что такое алкоголизм? Это характерная психофизическая зависимость от алкоголя, болезнь, которая развивается вследствие хронического злоупотребления спиртными (алкогольными) напитками. Алкоголизм отнесен ВОЗ к категории хронических заболеваний, поэтому вылечить его очень трудно.

На первый взгляд, они не такие агрессивные, как водка, но они фактически разрушают несформированный детский организм. Слабоалкоголка – не что иное как этиловый спирт, смешанный с натуральным соком или газированной водой.

Такие напитки всасываются в кровь быстрее, чем водка или вино, поэтому подростки быстрее получают опьянение и зависимость. По статистике, пивными алкоголиками становятся втрое чаще, чем водочными. А слово "пить" в украинском обществе фактически приравнивается к слову "модно". Потому что так делает окружение и дети это видят, а когда подрастают – начинают пробовать.

Специалисты отмечают, что до 18-20 лет употребление алкоголя должно быть под запретом, пока организм не сформируется окончательно и физически, и психически. Ребенок, который начал пить – потенциальный кандидат в инвалиды.

Как с этим бороться родителям?

1. Первым делом стоит помнить, что ребенок не будет пить, когда у него дома все хорошо. Поэтому перед тем, как ограничивать детей во всем, создайте условия для полноценного досуга.

2. Образ жизни родителей и семьи должен стать основным примером, поэтому сделайте модным трендом здоровый образ жизни, а не застолье с рюмкой. Тогда не придется волноваться за выбор ребенка в будущем.

3. И несмотря на это должен быть и государственный контроль. С недавних пор в Украине продажу алкоголя в ночное время ограничена на законодательном уровне, однако такой запрет действует не во всех областях Украины.



В каких областях Украины запретили продавать алкоголь после 23:00

Правда, эта норма не распространяется на рестораны или ночные клубы. Но и этого оказалось достаточно, чтобы зафиксировать первые положительные результаты. Правоохранители говорят о существенно более низком уровне преступности в нетрезвом состоянии, а в больницы попадают меньше детей и молодежи на подпитии.

Опыт Швейцарии подтверждает, что только тотальный контроль и жесткое наказание за нарушения помогают эффективно бороться с продажей алкоголя и табака несовершеннолетним.