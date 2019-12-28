Чем опасен Валидол и почему от него лучше отказаться

Валидол – одно из самых популярных среди украинцев средств. Его дают всем при малейших сердечных проблемах, но на самом деле это средство совсем не действует.

В составе валидола есть только раствор ментола в ментиловом эфире. Сам ментол, оказываясь во рту, расширяет и раздражает рецепторы, путем чего он может ненадолго снимать боль, рассказала провизор Дарья Слуцкая.

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Почему Валидол не может влиять на сердце?

Ментиловий эфир может обладать легким успокаивающим эффектом, однако, он никак не влияет на сосуды и тем более не поможет при стенокардии. В отличие от нитроглицерина, который, к слову, имеет большую доказательную базу.

Не существует ни одного исследования, которое бы имело нормальную доказательность. Все они проводились в России и только одно в Украине в 1965 году.

Почему Валидол может быть опасен?

При всей его неэффективности, Валидол может оказаться довольно опасным. Очень часто человеку, которому стало плохо в общественном месте, дают Валидол и ждут эффекта, затягивая с вызовом скорой. Самая большая опасность – отсутствие реальной помощи, а лишь попытка освежить дыхание "мятными конфетами".

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