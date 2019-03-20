Чем опасен звонок будильника каждые 10 минут

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Частое напоминание будильника опасно для психики человека
Частое напоминание будильника опасно для психики человека / Фото из открытых источников

Многие люди после первого звонка будильника утром, несколько раз переводят его, чтобы оттянуть пробуждение. Однако, напоминания на телефоне, которые включаются каждые 9-10 минут, могут негативно влиять на нервную систему.

Повтор будильника утром по несколько раз может даже вызвать расстройства психики. К такому выводу пришли эксперты и специалисты по психическому здоровью, исследовавшие вопросы сна по просьбе компании Eve Sleep, пишет New York Post.

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В ходе исследования выяснилось, что каждый раз, когда срабатывает будильник, звуковой сигнал атакует нервную систему и мозг.

Такое пробуждение не дает людям максимальной пользы, которую нужно получить от сна,
– рассказал эксперт по психическому здоровью и нейробиологии Мэтт Джейнс.

Если звонок будильника звучит несколько раз за утро, в организме повышается уровень кортизола – гормона стресса, который отвечает за "побег и борьбу". В краткосрочной перспективе это может обернуться просто плохим настроением, но в долгосрочной – тревожностью и расстройствами психики.

via GIPHY

Кроме того, ученые направили открытое письмо Apple с требованием удалить из смартфонов функцию повторения будильника каждые 9 минут, или хотя бы информировать своих пользователей о рисках для здоровья.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь исследования Сон
Источник: 24 Канал
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