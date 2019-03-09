Чем опасна борода: ответ ученых

53 Читати новину українською
Чем опасна борода
Чем опасна борода / unsplash.com

Американские ученые проанализировали мужские бороды и обнаружили в ней патогенные микроорганизмы, даже при условии надлежащего ухода.

Эксперты осмотрели и оценили состояние бород мужчин разного статуса и возраста, пишет Men's Life.

Читайте также: У мужчин все чаще аллергия на оргазм

Обнаружили, что даже у медицинских работников в бороде есть бактерии.

Если у мужчины нет проблем с иммунитетом, то организм может побороть вторжение патогенов. Если же иммунитет ослаблен, то существует большой риск высыпаний и воспалений на коже, например, дерматит.

via GIPHY

Ученые отметили, что в волосах могут быть стафилококки и кишечные патогены. Это возникает из-за накопления остатков пищи и выделений во время чихания и кашля.

Чтобы снизить риск негативных последствий, по меньшей мере раз в два дня надо тщательно мыть бороду шампунем и несколько раз в день расчесывать.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
сегодня
1221
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Инфекция
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 369
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
192
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8435
Как вылечить заболевания спины без лекарств
5 марта 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
Олександр Бевза 610
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
4 марта 19:00 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 769
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук