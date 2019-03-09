Чем опасна борода: ответ ученых

Американские ученые проанализировали мужские бороды и обнаружили в ней патогенные микроорганизмы, даже при условии надлежащего ухода.

Эксперты осмотрели и оценили состояние бород мужчин разного статуса и возраста, пишет Men's Life.

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Обнаружили, что даже у медицинских работников в бороде есть бактерии.

Если у мужчины нет проблем с иммунитетом, то организм может побороть вторжение патогенов. Если же иммунитет ослаблен, то существует большой риск высыпаний и воспалений на коже, например, дерматит.

Ученые отметили, что в волосах могут быть стафилококки и кишечные патогены. Это возникает из-за накопления остатков пищи и выделений во время чихания и кашля.

Чтобы снизить риск негативных последствий, по меньшей мере раз в два дня надо тщательно мыть бороду шампунем и несколько раз в день расчесывать.

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