Чем опасна депрессия у молодых людей и как это повлияет на их будущее

Молодые люди все чаще страдают депрессией. Подавленное состояние, которое наступает после 20 лет, не только снижает качество жизни, но и увеличивает вероятность потери памяти в зрелом возрасте.

Ученые из Университета Суссекса во время масштабного исследования установили, что депрессия, возникшая после 20 лет, снижает объем памяти после 50 лет, пишет MedikForum. В целом они проанализировали данные 18 тысяч человек.

Читайте также: Как побороть весеннюю депрессию: три действенных совета

Особую опасность представляют депрессии и тревожные расстройства, которые возникают в период от 20 до 50 лет. В частности, один эпизод депрессии производит незначительное влияние на память людей после 50, независимо от того, в каком возрасте человек находился в подавленном состоянии.

Однако, если таких эпизодов было два, три или больше в течение нескольких десятков лет – это вызывает стабильное снижение функционирования памяти до момента достижения 50-летнего возраста.

Кроме того, авторы исследования считают, что молодые люди могут защитить свою будущую память, если будут вовремя лечить депрессии и устраивать профилактику.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.