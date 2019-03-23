Чем опасна депрессия у молодых людей и как это повлияет на их будущее

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Депрессия в молодости приводит к потерям памяти после 50 лет
Депрессия в молодости приводит к потерям памяти после 50 лет / Фото из открытых источников

Молодые люди все чаще страдают депрессией. Подавленное состояние, которое наступает после 20 лет, не только снижает качество жизни, но и увеличивает вероятность потери памяти в зрелом возрасте.

Ученые из Университета Суссекса во время масштабного исследования установили, что депрессия, возникшая после 20 лет, снижает объем памяти после 50 лет, пишет MedikForum. В целом они проанализировали данные 18 тысяч человек.

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Особую опасность представляют депрессии и тревожные расстройства, которые возникают в период от 20 до 50 лет. В частности, один эпизод депрессии производит незначительное влияние на память людей после 50, независимо от того, в каком возрасте человек находился в подавленном состоянии.

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Однако, если таких эпизодов было два, три или больше в течение нескольких десятков лет – это вызывает стабильное снижение функционирования памяти до момента достижения 50-летнего возраста.

Кроме того, авторы исследования считают, что молодые люди могут защитить свою будущую память, если будут вовремя лечить депрессии и устраивать профилактику.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Психология Депрессия
Источник: 24 Канал
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