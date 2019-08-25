Чем опасна краснуха для беременных
Краснуха вирусное заболевание, которое особенно опасно для беременных и для малышей в утробе. Краснуха относится к группе TORCH-инфекций – болезней, которые вызывают серьезные пороки развития и даже гибель плода.
Заразиться краснухой можно, контактируя с больным, при этом инфекция довольно коварная, поскольку ее источник становится опасным для окружающих еще за неделю до проявления сыпи – основного симптома, по которому можно заподозрить наличие болезни, отмечают врачи. Кроме того, часто краснуха может протекать бессимптомно или с маловыраженными и нехарактерными признаками.
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Общие симптомы краснухи:
• Сыпь – красные пятнышки, которые сначала появляются на лице, а затем распространяются дальше по телу. Высыпания не держатся на теле дольше недели и не оставляют следов.
• Увеличение, болезненность лимфоузлов, преимущественно тех, которые расположены на шее, за ушами.
• Температура, слабость, головная боль.
• Реже боль в горле и конъюнктивит.
Влияние на беременную
У будущих мам заболевание может протекать выражено или совсем незаметно, без явных признаков. Краснуха у женщин в положении нередко становится причиной замирания беременности, выкидыша или развития осложнений в родах.
Краснуха у беременных может спровоцировать выкидыш
Влияние на плод
Наибольшая опасность для плода возникает в случае заражения мамы в первом триместре беременности: чем раньше, тем хуже. После 20 недель риск для малыша уменьшается.
В большинстве случаев проникновение инфекции в эмбрион заканчивается его гибелью. Если же ребенок выживает, то у него развивается врожденная краснуха, для которой характерны:
• слепота;
• глухота;
• пороки сердца.
Такие дети, как правило, рождаются с недостаточным весом и ростом, замедленное физическое развитие сохраняется и в дальнейшем. В частности, у таких деток возникают проблемы с нервной системой, психикой и интеллектом. Если сначала у новорожденного отсутствуют явные признаки болезни, то со временем они могут проявиться в виде различных неврологических симптомов – судом, напряжения родничка, гипертонуса мышц.
Ребенок рождается с врожденной краснухой
Обследование и лечение беременных женщин
Всех беременных женщин обследуют на наличие у них антител к вирусу краснухи. Как правило, это делается два раза для определения активности инфекционного процесса.
Краснуха и аборт
Женщине, которая заболела краснухой в самом начале беременности (до 12 недель), врачи после тщательного обследования и достоверного подтверждения диагноза, рекомендуют делать аборт.
Профилактика
Лучшая профилактика краснухи – вакцинация. Важно помнить, что к беременности нужно готовиться: заранее пройти полное обследование организма, сдать анализы на TORCH-инфекции и при необходимости сделать прививку. Не стоит опираться на свои детские воспоминания или воспоминания мамы о том, что когда у вас была краснуха, наличие иммунитета к заболеванию должно быть подтверждено достоверным способом – специальным анализом крови.
Если же беременность наступила, а исследования показали, что защиты от краснухи нет, следует всячески избегать контактов с детьми, так как именно от них и заражаются взрослые.
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