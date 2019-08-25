Чем опасна краснуха для беременных

Краснуха вирусное заболевание, которое особенно опасно для беременных и для малышей в утробе. Краснуха относится к группе TORCH-инфекций – болезней, которые вызывают серьезные пороки развития и даже гибель плода.

Заразиться краснухой можно, контактируя с больным, при этом инфекция довольно коварная, поскольку ее источник становится опасным для окружающих еще за неделю до проявления сыпи – основного симптома, по которому можно заподозрить наличие болезни, отмечают врачи. Кроме того, часто краснуха может протекать бессимптомно или с маловыраженными и нехарактерными признаками.

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Общие симптомы краснухи:

• Сыпь – красные пятнышки, которые сначала появляются на лице, а затем распространяются дальше по телу. Высыпания не держатся на теле дольше недели и не оставляют следов.

• Увеличение, болезненность лимфоузлов, преимущественно тех, которые расположены на шее, за ушами.

• Температура, слабость, головная боль.

• Реже боль в горле и конъюнктивит.

Влияние на беременную

У будущих мам заболевание может протекать выражено или совсем незаметно, без явных признаков. Краснуха у женщин в положении нередко становится причиной замирания беременности, выкидыша или развития осложнений в родах.



Краснуха у беременных может спровоцировать выкидыш

Влияние на плод

Наибольшая опасность для плода возникает в случае заражения мамы в первом триместре беременности: чем раньше, тем хуже. После 20 недель риск для малыша уменьшается.

В большинстве случаев проникновение инфекции в эмбрион заканчивается его гибелью. Если же ребенок выживает, то у него развивается врожденная краснуха, для которой характерны:

• слепота;

• глухота;

• пороки сердца.

Такие дети, как правило, рождаются с недостаточным весом и ростом, замедленное физическое развитие сохраняется и в дальнейшем. В частности, у таких деток возникают проблемы с нервной системой, психикой и интеллектом. Если сначала у новорожденного отсутствуют явные признаки болезни, то со временем они могут проявиться в виде различных неврологических симптомов – судом, напряжения родничка, гипертонуса мышц.



Ребенок рождается с врожденной краснухой

Обследование и лечение беременных женщин

Всех беременных женщин обследуют на наличие у них антител к вирусу краснухи. Как правило, это делается два раза для определения активности инфекционного процесса.

Краснуха и аборт

Женщине, которая заболела краснухой в самом начале беременности (до 12 недель), врачи после тщательного обследования и достоверного подтверждения диагноза, рекомендуют делать аборт.

Профилактика

Лучшая профилактика краснухи – вакцинация. Важно помнить, что к беременности нужно готовиться: заранее пройти полное обследование организма, сдать анализы на TORCH-инфекции и при необходимости сделать прививку. Не стоит опираться на свои детские воспоминания или воспоминания мамы о том, что когда у вас была краснуха, наличие иммунитета к заболеванию должно быть подтверждено достоверным способом – специальным анализом крови.

Если же беременность наступила, а исследования показали, что защиты от краснухи нет, следует всячески избегать контактов с детьми, так как именно от них и заражаются взрослые.