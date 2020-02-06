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Что такое нервная булимия: основные симптомы и в чем заключается опасность

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Основные симтомы нервной булимии / hellodoctor.co.za

Российскую гимнастку Александру Солдатову госпитализировали после попытки суицида. У девушки также диагностировали булимию. Что это такое – читайте в материале.

Что такое булимия?

Булимия – это повышенное чувство голода, вызывающее неконтролируемое переедание. Такое расстройство является опасным для здоровья человека. Нервной булимией страдают люди, которые озабочены своим весом и мнением других людей, пишет The Siver Times.

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Такая болезнь опасна тем, что может повлечь сердечную недостаточность, сахарный диабет и воспаление пищевода. Люди, страдающие булимией, могут быть психически нестабильными, а нервное перенапряжение может довести до суицида.

Основные признаки того, что у человека нервная булимия:

• переедание с каждым приемом пищи;
• неконтролируемый аппетит;
• приподнятое настроение во время еды, в другое время – подавленное и раздражённое;
• угрызения совести после приема пищи;
• желудочное кровотечение;
• нарушения менструального цикла у женщин;
• отказ от общения с людьми, нежелание учиться и работать;
• запоры.

Проблема булимии в том, что люди, которые чувствуют вину после приема пищи, стараются побыстрее избавиться от того, что съели. Они вызывают рвоту, пьют сильные слабительные или идут на очень интенсивную тренировку.


Булимию нужно лечить / hellodoctor.co.za

Нервная булимия: лечение

При лечении булимии профессиональная медицинская помощь с консультациями психотерапевта или психиатра необходимы. Эффективным является сочетание психотерапевтических методик с медикаментозным лечением.

Чрезвычайно тяжелые состояния, такие как истощение, обезвоживание, имеющиеся суицидальные наклонности, нуждаются в пребывании в стационаре. Стоит избавиться от негативных влияний течения болезни и научиться контролировать собственное поведение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение Диабет Сердечно-сосудистые заболевания
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