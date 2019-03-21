Чем опасно ежедневное употребление каннабиса
Новое исследование британский ученых показало потенциальное негативное влияние легализации каннабиса. Ежедневное употребление таких веществ увеличивает риск развития психоза.
Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне изучили данные состояния здоровья более двух тысяч человек в 11 городах Европы и Южной Америки, пишет Daily Mail.
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Они обнаружили, что связь с психотическими расстройствами, такими как шизофрения и параноидальная ошибка, была самой сильной в Лондоне и Амстердаме – двух городах, где наиболее распространен каннабис.
Это влияние усиливается при употреблении других форм каннабиса с более сильным эффектом, к примеру, сканк. Ежедневное употребление психоактивных веществ увеличивает риск психоза в 4,8 раза по сравнению с людьми, которые никогда не употребляли наркотики.
Чем опасно ежедневное употребление каннабиса
Даже выкуривание раз в неделю увеличивает риск развития психотического расстройства в 1,6 раза.
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