Новое исследование британский ученых показало потенциальное негативное влияние легализации каннабиса. Ежедневное употребление таких веществ увеличивает риск развития психоза.

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне изучили данные состояния здоровья более двух тысяч человек в 11 городах Европы и Южной Америки, пишет Daily Mail.

Читайте также: Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины

Они обнаружили, что связь с психотическими расстройствами, такими как шизофрения и параноидальная ошибка, была самой сильной в Лондоне и Амстердаме – двух городах, где наиболее распространен каннабис.

Психоз – что это? Это нарушение психической деятельности, нарушения сознания. Проявляется в искаженном восприятии реальных событиях и самого себя. В состоянии острого психоза человек теряет контроль над своим поведением и не может помочь себе, а им руководит болезненное состояние.

Это влияние усиливается при употреблении других форм каннабиса с более сильным эффектом, к примеру, сканк. Ежедневное употребление психоактивных веществ увеличивает риск психоза в 4,8 раза по сравнению с людьми, которые никогда не употребляли наркотики.



Чем опасно ежедневное употребление каннабиса

Даже выкуривание раз в неделю увеличивает риск развития психотического расстройства в 1,6 раза.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.