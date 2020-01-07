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Чем опасно переедание и как восстановить обычный режим питания после праздников: советы врача

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Чем опасно переедание / besthealthmag.ca

Переедание опасно тем, что перегружаются все ферментные и пищеварительные системы организма. Кроме того, есть риск создания слишком большого давления на клапаны, которые находятся между желудком и двенадцатиперстной кишкой и желудком и пищеводом.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

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По ее словам, в результате переедания может развиться недостаточность клапанов органов пищеварительной системы с прогрессированием осложнений.

 
Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
“Также, из-за невозможности организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает условия для развития дизбактериоза кишечника – пища туда поступает полупереваренная, и толку с нее организм не получает”.

По словам врача, восстановить привычный режим питания легко. Стоит потреблять необходимое для ежедневного рациона количество пищи.

 
Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
“Блюда, которые остались после празднования, лучше не доедать, потому что это спровоцирует излишнее поступление калорий. Попробуйте готовить меньше. А тем, что осталось, поделитесь с друзьями, устроив мини-праздник на обеденном перерыве в рабочем коллективе”.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровое питание Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение
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