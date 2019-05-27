Чем опасно позднее отцовство и когда лучше рожать ребенка

Современные люди все позже рожают детей и становятся родителями. Однако, медики уже нашли опасность такого явления. Да, зачатие ребенка от мужчины старше 45 лет связано с увеличением рисков для женщины и плода.

Ученые из Университета Ратгерса в США проанализировали медицинские и научные сведения, которые получили за последние 40 лет, чтобы узнать, как возраст родителей влияет на их фертильность (способность создавать потомство), пишет Rutgers Today.

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Хотя общепризнанно, что физиологические изменения, которые происходят у женщин после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, большинство мужчин не осознает, что их возраст может оказывать аналогичное воздействие,

– сказала соавтор исследования Глория Бахманн.

В общем ученые выяснили, что за последние 40 лет только в США на 10% возросло количество детей, рожденных от родителей старше 45 лет. Сами медики оценивают "летний родительский возраст" примерно в 35-45 лет, хотя четкого определения этого понятия не существует.

Да, у мужчин в возрасте 45 лет и старше может быть снижена фертильность. Таким образом, они подвергают матерей своих детей риску развития осложнений беременности, среди которых гестационный диабет, преэклампсия и преждевременные роды.

Кроме того, дети родителей старшего возраста чаще рождаются с низкой массой тела, имеют более высокие риски развития врожденных дефектов вроде пороков сердца и расщепление неба. С годами у таких детей возрастает вероятность возникновения онкологических заболеваний, аутизма, психических и когнитивных расстройств.

Ученые убеждены, что это можно объяснить естественными возрастными изменениями родителей – снижением уровня тестостерона, ухудшением качества спермы и накоплением "вредных" генетических мутаций.

Поэтому, по мнению ученых, лучше рожать ребенка в младшем возрасте, в том числе до 40-45 лет.

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