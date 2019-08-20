Чем опасны чаи для похудения

С одной стороны, чаи для похудения – привлекательная вещь: пьешь, худеешь и не нужно ничего делать. С другой стороны, из-за употребления таких чаев у человека возникает ряд проблем со здоровьем.

Многие люди, особенно женщины, желая получить быстрый эффект в снижении веса, прибегают к помощи различных специальных чаев и напитков, пишет диетолог Светлана Фус.

Здоровый рацион: Супрун назвала 15 признаков здорового питания

Популярные чаи с надписями "Слим", "Fit", "Стройная фигура" и т.д. вводят вас в заблуждение. Их производители спекулируют на том, что люди путают лишний жир и лишний вес.

Да, вы конечно, порадуетесь минусу на весах, хотя в зеркале ничего не изменилось.

Что делает чай для похудения? Такой чай – это смесь трав, которые стимулируют работу пищеварительной и мочевыделительной системы. Он обладает мочегонным и слабительным действием.

В результате из организма выводится часть воды и опорожняется кишечник. Поэтому весы показывают минус.

Если вы хотели избавиться от жировых отложений, то они останутся, а вода вернется так же быстро, как и ушла.

Чем вредны чаи для похудения

Злоупотребление такими чаями может нанести серьезный вред организму. Частое их применение приводит к:

водно-электролитным нарушениям; негативным изменениям бактериальной флоры кишечника; выпадению волос; ухудшению состояния кожи и ногтей; плохому усвоению витаминов и минералов.

Употребление чая не поможет похудеть.

Чтобы избавиться от лишних килограммов – нужно скорректировать рацион, соблюдать режим питания, регулярно заниматься физическими упражнениями. Именно эти вещи сделают тело здоровым и красивым.

Помните: самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.