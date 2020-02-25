Чем опасны самопожертвование и недостаток заботы о себе

Люди со схемой поведения, которая проявляется в самопожертвовании практически все время ставят чужие потребности выше собственных, потому что боятся разочаровать других. Как это влияет на здоровье – читайте в материале.

Жертвенность может быть следствием высокой эмпатийности, когда человек слишком хорошо считывает страдания других и их потребность в помощи. Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун. Забота каждого о других нужна для существования общества, однако существует темная сторона альтруизма, который мешает человеку полноценно жить. Надо помнить, что забота о себе – это не стыдно и не эгоистично.

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Схема – это устойчивый паттерн мыслей или действий, заложенный в детстве особый и вредный способ отношения к реальности. Схемы формируются, когда наши эмоциональные потребности в детстве не были удовлетворены, а мы должны были с этим как-то справляться.



Люди со схемой самопожертвования практически все время ставят чужие потребности выше собственных, потому что боятся разочаровать других.

Схема самопожертвования: у человека подтверждаются по крайней мере 6 из приведенных тезисов

Я считаю, что ставить собственные нужды сверх потребностей других это эгоистично.

Люди обращаются ко мне за помощью и советом.

Я слишком сосредотачиваюсь на других, чтобы сказать о собственных потребностях.

Я думаю о других чаще, чем о себе.

Проще помочь, чем смотреть, как кто-то страдает.

Я все брошу, если вижу, что нужен/нужна другим.

Мне некомфортно говорить "нет".

Я получаю меньше, чем даю.

Я не могу видеть, как кто-то эмоционально страдает.

Меня накрывает усталостью от заботы о других.

Бывает так, что люди не по своей воле помогают другим. В этом случае действует схема подчинения, когда человек боится наказания, поэтому никогда не говорит "нет".

Самопожертвование и готовность помочь может сначала казаться вещью хорошей для установления связи с людьми. Но такой двойной стандарт по жизни (все хорошее другим, а себе ничего) может портить благотворителям жизнь вместе со здоровьем,

– отметила Супрун.

По словам экс-министра здравоохранения, самопожертвование срабатывает так: мы заботимся о других, поскольку считаем, что заботиться о себе недостойно и эгоистично, поэтому нет возможности, мотивации, привычки или моральных сил заботиться о себе, вовремя учитывать симптомы болезней, свое психологическое состояние, даже соблюдать гигиену сна, питания и пить назначенные лекарства.



Самопожертвование и недостаток заботы о себе опасны для здоровья / Unsplash

К чему приводят самопожертвование и отсутствие заботы о себе?

От этого возникает хронический стресс со всеми последствиями для иммунной системы, кишечной микрофлоры, веса, качества сна и старения кожи, и, в конце концов, к выгоранию и появлению хронических болезней.

Люди, которые так помогают другим, ожидают, что в отношении них будут поступать так же. Однако остальные люди вряд ли сделают так же, потому что думают прежде всего о себе.

Возникает самозамалчивание – не обращение внимания на собственные нужды, здоровье и силы, а также не озвучивание дискомфорта в отношениях. Оно больше всего характерно для женщин и объясняет большую частоту депрессивных и тревожных расстройств, компульсивного переедания, развития предменструального дисфорического нарушения.

Как не жертвовать своей жизнью ради других:

Ставьте свои интересы, здоровье, психологическое состояние превыше всего. Это означает бережное отношение к себе, не хуже, чем к другим. Помните: если не заботиться о себе, у вас скоро не будет сил и искреннего сердца проявлять заботу о других.

Примите то, что взрослые здоровые люди вокруг не беспомощны, и вы не должны удовлетворять их потребности, делать их работу, брать на себя их ответственность. Даже допустить провал и неудачу бывает полезно. Так люди постигают причины, последствия и стоимость усилий.

Проявляйте эмпатию. Будьте внимательны к себе и другим. Помните об опасности самозамалчивания, притупления эмоций и целебной силе эмпатии. Эмпатия это не взятие на себя всех терзаний другого человека. Это активная попытка понять ее или его состояние, принять его и понять, что же другой человек сейчас чувствует.

Просите о помощи. Не просто говорите "мне очень трудно, решите мои проблемы, разве вы не видите, что мне плохо", а лучше попросите о конкретном действии, поступке, разговоре. При этом уважайте личные границы других людей.

Следите за эмоциональным состоянием. Не надо ни помогать из последних сил, если это не дело жизни и смерти, ни держаться из последних сил и выдавливать из себя улыбку, когда вы на грани срыва. Попытки отказаться от своих интересов ради блага другого человека приводят к повышенной злости потом, когда пути разошлись.

Приобщайте к помощи других. Нужно просить о помощи, когда это необходимо. Это следует применить и на работе, когда вас и только вас просят о помощи, и на улице, когда больше никто не хочет вызвать полицию, скорую помогать пострадавшим.

Если вы очень эмпатийный человек, не распыляйте свои силы на спасение всего мира. Лучше помогать людям, родственным вам генетически или ценностно.

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