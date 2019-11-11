Почему сигареты с ментолом вреднее, чем обычные

Как и любые другие сигареты, ментоловые вызывают рак, влияют на репродуктивность человека, а также вызывают сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Ментоловые сигареты легче курятся, поэтому желание покурить еще одну возникает чаще. Ментол оказывает охлаждающий и обезболивающий эффект, благодаря чему кашель происходит реже, а горло пересыхает меньше чем у тех, кто курит обычные сигареты.

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В этом и заключается первая опасность ментоловых сигарет, ведь люди могут глубже вдыхать дым и дольше задерживать его в легких, тем самым еще сильнее раздражая дыхательные пути.

Важно: удержание дыма любой сигареты в легких может вызвать рак или сердечно-сосудистые заболевания.

Также ментол снижает резкость сигаретного дыма, что однозначно привлекает младших курильщиков. Стоит заметить, что у курильщиков ментоловых сигарет наблюдается значительно более высокий уровень зависимости от никотина, чем у обычных курильщиков.

Дело в том, что ментол подавляет метаболизм никотина, что приводит к повышению его уровня в крови, а также котинина и диоксида углерода.

Что еще стоит знать о ментоловых сигаретах

Ментол скрывает сигаретный дым и делает курение более приятным, из-за чего человеку становится значительно труднее бросить курить.

Молодые люди, употребляющие ментоловые сигареты, на 80% чаще становятся пожизненными курильщиками, чем те, кто употребляет обычные сигареты.

Многие люди считают, что ментоловые сигареты влияют на потенцию. Здесь нужно отметить, что абсолютно все сигареты влияют на репродуктивность и мужскую потенцию.

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