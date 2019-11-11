Почему сигареты с ментолом вреднее, чем обычные

18 Читати новину українською
Сигареты с ментолом – вред для мужчин
Как ментоловые сигареты влияют на здоровье / Milwaukee

Как и любые другие сигареты, ментоловые вызывают рак, влияют на репродуктивность человека, а также вызывают сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Ментоловые сигареты легче курятся, поэтому желание покурить еще одну возникает чаще. Ментол оказывает охлаждающий и обезболивающий эффект, благодаря чему кашель происходит реже, а горло пересыхает меньше чем у тех, кто курит обычные сигареты.

Читайте также: Отказ от курения: как изменится организм

В этом и заключается первая опасность ментоловых сигарет, ведь люди могут глубже вдыхать дым и дольше задерживать его в легких, тем самым еще сильнее раздражая дыхательные пути.

Важно: удержание дыма любой сигареты в легких может вызвать рак или сердечно-сосудистые заболевания.

Также ментол снижает резкость сигаретного дыма, что однозначно привлекает младших курильщиков. Стоит заметить, что у курильщиков ментоловых сигарет наблюдается значительно более высокий уровень зависимости от никотина, чем у обычных курильщиков.

Дело в том, что ментол подавляет метаболизм никотина, что приводит к повышению его уровня в крови, а также котинина и диоксида углерода.

Что еще стоит знать о ментоловых сигаретах

  • Ментол скрывает сигаретный дым и делает курение более приятным, из-за чего человеку становится значительно труднее бросить курить.
  • Молодые люди, употребляющие ментоловые сигареты, на 80% чаще становятся пожизненными курильщиками, чем те, кто употребляет обычные сигареты.
  • Многие люди считают, что ментоловые сигареты влияют на потенцию. Здесь нужно отметить, что абсолютно все сигареты влияют на репродуктивность и мужскую потенцию.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Елена Зеленская снялась для обложки Vogue: эффектные фото первой леди Украины
сегодня
1112
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Онкозаболевания Сердечно-сосудистые заболевания Табак исследования
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 244678
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 4866
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 104331
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 61157
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
2398
Новости
Больше новостей
Залиште відгук