Чем опасны скрабы для кожи и кому их нельзя использовать

Во многих блогах и статьях об уходе за кожей рекомендуют использовать скрабы. Для отшелушивания кожи, для борьбы с черными точками или для избавления от жирного блеска. Но действительно ли они такие эффективные и безопасные?

Скрабы отвечают за отшелушивание и удаление отмерших клеток с поверхности кожи. Эффект достигается путем натуральных или синтетических абразивов в составе: мелких частиц, которые в процессе нанесения средства увеличивают эффект от трения, как наждачная бумага.

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Чем вредны скрабы?

На крупнейшем форуме об уходе за кожей – Skincare Addiction – о скрабах давно забыли. Самый известный (и дешевый) на Западе скраб St.Ives Apricot Scrub стал буквально отрицательным словом – так теперь называют плохой и вредный уход за кожей.

Причин для антипатии две.

Слишком агрессивное действие скрабов на кожу. Скрабы с натуральными абразивами в составе – худший вариант для кожи лица. Из-за острой формы абразивных частиц, они могут вызвать микроповреждения кожи и нарушить целостность защитного барьера.

Исключение – мягкие средства с натуральными гранулами жожоба (jojoba beads) или мелкой бамбуковой пудрой (bamboo powder) в составе. Гранулы жожоба делают из восковой фракции этого растения, в результате обработки получаются гладкие округлые частицы, которые не травмируют кожу. А бамбуковая пудра часто продается как продукт формата "просто добавь воды", при смешивании сухой пудры из банки с небольшим количеством воды получается слегка абразивная паста, которая очень мягко отшелушивает кожу.



Скрабы повреждают кожу

Вред для окружающей среды. В скрабах с синтетическими гранулами используются различные производные пластика – чаще всего, полиэтилена. Такие частицы мягче воздействуют на кожу и не царапают ее, но они неэкологичны. Проходя через водосток, пластиковые гранулы попадают в реки, озера и моря, где их съедают жители водоемов. Считается, что пластиковые частицы имеют токсическое воздействие на рыб и на людей, которые их съедают.

Синтетический компонент скрабов, который не вредит окружающей среде, – это микрокристаллический воск (microcrystalline wax), который получают из нефти. Его гранулы такие же мягкие, как пластиковые, но при этом полностью экологичные.

Чем заменить скрабы?

Дерматологи рекомендуют использовать вместо скрабов AHA (альфа-гидрокси), BHA (бета-гидрокси) и PHA (поли-гидрокси) кислоты. Некоторые из них не только отшелушивает уже отмершие клетки с поверхности кожи, но и стимулируют ее ускоренное обновление. Отшелушивание происходит путем растворения липидного "клея", который удерживает вместе клетки эпидермиса, а не путем механического трения, как у скрабов. Обновление – благодаря взаимодействию кислот с мембранными белками кожи.

Еще одно преимущество кислот: они эффективны для лечения акне. Доказано, что они успешно удаляют ороговевшие частицы кожи, которые могут забивать поры и способствовать размножению бактерий.

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