Чем опасны свободные радикалы и как защититься от них

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Свободные радикалы приводят к старению кожи
Свободные радикалы приводят к старению кожи / cellcode.us

У каждой молекулы есть электроны. Для того, чтобы молекула хорошо себя чувствовала, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет один электрон или имеет один лишний — она становится свободным радикалом и начинает грабить другие клетки.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что свободные радикалы опасны тем, что повреждают оболочки клеток, ДНК, составляющие хряща. То есть, происходит свободнорадикальных цепная реакция.

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Такая реакция может возникает при развитии атеросклероза, старения кожи, воспаления и роста опухолей. То есть, свободные радикалы – это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах.

Организм человека постоянно образует активные формы (радикалы) кислорода и азота. Однако обычно организм держит их под контролем. Иногда свободных радикалов становится слишком много, и начинаются цепные реакции.

 
Свободные радикалы – причины возникновения
  • курение;
  • радиоактивное излучение;
  • промышленное загрязнение окружающей среды и выхлопные газы;
  • озон;
  • некоторые лекарства и пестициды;
  • воспаление, в том числе при ревматоидном артрите;
  • сильные физические нагрузки (например, марафон).

Свободные радикалы следует нейтрализовать, потому цепные реакции отбора электронов у соседних молекул будут продолжаться вечно, и могут привести к хроническим болезням или даже раку.

Ланцюгові реакції відбирання електронівЦепные реакции отбора электронов

Как нейтрализовать свободные радикалы

Минздрав отмечает, что существуют определенные продукты и вещества, которые способны "гасить" свободные радикалы — антиоксиданты, то есть "те, что останавливают окисления".

1. Томаты, морковь, абрикосы, тыква, красный перец — то есть все оранжевое и красное.

2. Ежевика, малина, смородина, черника, голубика, синий виноград, то есть темные ягоды.

3. Зелень: шпинат, петрушка, крапива, листовая капуста кале, брокколи, зеленый горошек.

4. Буряк.

Буряк
Свекла

5. Скумбрия, сельдь, лосось, форель — источник омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и витаминов А и Д.

6. Зеленый чай, кофе, какао.

7. Масла: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, оливковое, даже цельное пальмовое.

8. Сырые орехи и семена льна, тыквы и подсолнечника.

Насіння льону
Семена льна

9. Киви, цитрусовые, сладкий перец, облепиха – в них много витамина С.

Полный перечень продуктов с антиоксидантными свойствами – читайте здесь.

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Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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