Чем опасны вещи из секонд-хенда

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Вещи из секонд-хенда могут быть опасны для здоровья
Вещи из секонд-хенда могут быть опасны для здоровья / Иллюстративное фото

Секонд-хенд становится все более популярным в Украине, ведь там покупатели могут по низкой цене найти фирменные и эксклюзивные вещи. Однако, они также являются опасными для здоровья и имеют характерный специфический запах.

Весь секонд-хенд, который попадает в Украину, обрабатывают дезинфектором формальдегидом, пишет "Сегодня". Он попадает в организм человека воздушным путем, и это очень опасно для аллергиков.

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Для того, чтобы уберечься от вредного воздействия формальдегида, после дезинфекции вещи обязательно надо обработать нашатырным спиртом.

Журналисты также решили проверить насколько опасны вещи на секонд-хендах в Украине и отнесли их на экспертизу в лабораторию.

"Содержание формальдегида вышел в пределах от 9 до 17 по санитарным правилам норма составляет не более 75 мг на килограмм. Уровень кислотности по всем изделиям у нас получился 6,9-7 единиц, санитарными нормами установлен уровень от 4,8 до 7,5", – рассказала заместитель начальника лаборатории ГП" Укрметртестстандарт "Людмила Качанова.

Таким образом, вещи, которые были отданы на экспертизу, здоровью человека не грозят.

via GIPHY

Кроме того, после покупки одежды на секонд-хенде стоит позаботиться об уничтожении характерного запаха. Вещи надо обязательно проветрить. Также врачи советуют положить их в герметичный пакет и заморозить. Только после этого можно замочить одежду на несколько часов, а потом постирать в горячей воде.

 
Врач-аллерголог Марина Борисюк
“Дома, как минимум, замачивать их в обычной теплой воде или просто стирать в домашних условиях с хорошими порошком. Не помешает также и паровая профессиональная химчистка – если речь идет о пальто или куртке" .

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Теги: Аллергия Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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