Чем отличается гипертоническая болезнь от артериальной гипертензии
Повышение давления называется артериальной гипертензией (АГ). Она является значительным фактором риска преждевременной смерти, которую можно предотвратить.
Кардиолог Этери Колесник отмечает, что выделяют: первичную (эссенциальную) АГ и вторичную (симптоматическую) АГ.
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Первичная артериальная гипертензия больше известна как гипертоническая болезнь (ГБ). Гипертоническая болезнь – диагноз исключения и выставляется в случае отсутствия выявленных причин для повышения артериального давления. ⠀
Вторичная или симптоматическая АГ развивается всегда по конкретной причине. Она оказывается не более, чем у 10-15% лиц с повышенным артериальным давлением. ⠀
Причины развития симптоматической АГ :
- нейрогенные (травмы, опухоли мозга, воспалительные заболевания, инсульт и др.)
- почечные – заболевания почек (ренопаренхиматозные – пиелонефрит, гломерулонефрит, кисты почек, туберкулез почек и т. д.) и почечных артерий (реноваскулярные)
- эндокринные (феохромацитома, первичный альдостеронизм, заболевания щитовидной железы, климакс и др.) ⠀
- гемодинамические (коарктация аорты, пороки сердца и т. д.)
- синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)
- лекарственные (прием КОК, обезболивающих, глюкокортикостероидных гормонов, антидепрессантов, сосудосуживающих препаратов (капли в нос), экстракта лакрицы и др.) ⠀
- злоупотребление алкоголем и хронический алкоголизм
- употребление кокаина, амфетамина или др. стимулирующих веществ ⠀
- пищевые (чрезмерное употребление соли)
Наиболее распространенные причины симптоматической АГ
- Синдром обструктивного апноэ во сне (более 70%)
- Первичный альдостеронизм (15,6%)
- Стеноз почечной артерии (5,4%)
- Чрезмерное употребление соли (33,3%)! ⠀
Чтобы исключить возможные симптоматические причины повышения артериального давления существует определенный алгоритм диагностики, куда входят лабораторные и инструментальные методы обследования. Необходимые обследования определяет врач во время консультации с учетом данных, полученных при опросе и осмотре.
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