Чем отличается гипертоническая болезнь от артериальной гипертензии

Повышение давления называется артериальной гипертензией (АГ). Она является значительным фактором риска преждевременной смерти, которую можно предотвратить.

Кардиолог Этери Колесник отмечает, что выделяют: первичную (эссенциальную) АГ и вторичную (симптоматическую) АГ.

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Первичная артериальная гипертензия больше известна как гипертоническая болезнь (ГБ). Гипертоническая болезнь – диагноз исключения и выставляется в случае отсутствия выявленных причин для повышения артериального давления. ⠀

Вторичная или симптоматическая АГ развивается всегда по конкретной причине. Она оказывается не более, чем у 10-15% лиц с повышенным артериальным давлением. ⠀

Причины развития симптоматической АГ :

нейрогенные (травмы, опухоли мозга, воспалительные заболевания, инсульт и др.)

почечные – заболевания почек (ренопаренхиматозные – пиелонефрит, гломерулонефрит, кисты почек, туберкулез почек и т. д.) и почечных артерий (реноваскулярные)

эндокринные (феохромацитома, первичный альдостеронизм, заболевания щитовидной железы, климакс и др.) ⠀

гемодинамические (коарктация аорты, пороки сердца и т. д.)

синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)

лекарственные (прием КОК, обезболивающих, глюкокортикостероидных гормонов, антидепрессантов, сосудосуживающих препаратов (капли в нос), экстракта лакрицы и др.) ⠀

злоупотребление алкоголем и хронический алкоголизм

употребление кокаина, амфетамина или др. стимулирующих веществ ⠀

пищевые (чрезмерное употребление соли)

Наиболее распространенные причины симптоматической АГ

Синдром обструктивного апноэ во сне (более 70%) Первичный альдостеронизм (15,6%) Стеноз почечной артерии (5,4%) Чрезмерное употребление соли (33,3%)! ⠀

Чтобы исключить возможные симптоматические причины повышения артериального давления существует определенный алгоритм диагностики, куда входят лабораторные и инструментальные методы обследования. Необходимые обследования определяет врач во время консультации с учетом данных, полученных при опросе и осмотре.

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