Чем отличается гипертоническая болезнь от артериальной гипертензии

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Гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия: в чем разница
Гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия: в чем разница / allscripts.com

Повышение давления называется артериальной гипертензией (АГ). Она является значительным фактором риска преждевременной смерти, которую можно предотвратить.

Кардиолог Этери Колесник отмечает, что выделяют: первичную (эссенциальную) АГ и вторичную (симптоматическую) АГ.

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Первичная артериальная гипертензия больше известна как гипертоническая болезнь (ГБ). Гипертоническая болезнь – диагноз исключения и выставляется в случае отсутствия выявленных причин для повышения артериального давления. ⠀

Вторичная или симптоматическая АГ развивается всегда по конкретной причине. Она оказывается не более, чем у 10-15% лиц с повышенным артериальным давлением. ⠀

Причины развития симптоматической АГ :

  • нейрогенные (травмы, опухоли мозга, воспалительные заболевания, инсульт и др.)
  • почечные – заболевания почек (ренопаренхиматозные – пиелонефрит, гломерулонефрит, кисты почек, туберкулез почек и т. д.) и почечных артерий (реноваскулярные)
  • эндокринные (феохромацитома, первичный альдостеронизм, заболевания щитовидной железы, климакс и др.) ⠀
  • гемодинамические (коарктация аорты, пороки сердца и т. д.)
  • синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)
  • лекарственные (прием КОК, обезболивающих, глюкокортикостероидных гормонов, антидепрессантов, сосудосуживающих препаратов (капли в нос), экстракта лакрицы и др.) ⠀
  • злоупотребление алкоголем и хронический алкоголизм
  • употребление кокаина, амфетамина или др. стимулирующих веществ ⠀
  • пищевые (чрезмерное употребление соли)

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Наиболее распространенные причины симптоматической АГ

  1. Синдром обструктивного апноэ во сне (более 70%)
  2. Первичный альдостеронизм (15,6%)
  3. Стеноз почечной артерии (5,4%)
  4. Чрезмерное употребление соли (33,3%)! ⠀

Чтобы исключить возможные симптоматические причины повышения артериального давления существует определенный алгоритм диагностики, куда входят лабораторные и инструментальные методы обследования. Необходимые обследования определяет врач во время консультации с учетом данных, полученных при опросе и осмотре.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
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