Чем отличается грудное молоко от коровьего

Вскармливание ребенка грудным молоком — это лучшее, что может сделать женщина для ребенка. ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать ребенку исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму.

Но иногда случается случаи, когда мама не может вскармливать своего малыша, и тогда она прибегает к искусственному вскармливанию – коровьим молоком.

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Семейный врач Алина Вольковская уверяет: грудное молоко отличается от коровьего.

1. Факторы защиты и роста

Грудное содержит факторы защиты от инфекций и факторы роста, которые отсутствуют в молоке животного происхождения или детских молочных смесях. Иммунитет ребенка в первые месяцы жизни обеспечивается исключительно благодаря антителам и неспецифическим факторам защиты, содержащимся в молоке матери.

2. Питательные вещества

В коровьем молоке белок в основном представлен казеином, который превращается в плотный, плохо переваренный сгусток. Белки грудного молока содержат все необходимые аминокислоты, включая незаменимые.

Жиры грудного молока содержат большое количество полиненасыщенных эссенциальных жирных кислот. Кроме того, грудное молоко содержит фермент липаза. В коровьем молоке и в смесях нет ферментов, которые содержатся в грудном молоке.

Грудное молоко содержит оптимальное количество минералов. В молоке животного происхождения содержатся слишком большое количество кальция и натрия.



В коровьем молоке месятся большое количество кальция и натрия

3. Биологическая доступность

По содержанию железа коровье и грудное молоко не отличаются друг от друга. Однако по биологической доступности железо грудного молока несомненно более доступно, чем железо коровьего молока. Так, из грудного молока ребенок усваивает железа 50%, тогда как из коровьего – всего 10%.

Врач приводит пример: коровье молоко для ребенка это как "суп-харчо с красным перцем" для взрослого. Это очень экстравагантное блюдо, не всем подойдет.

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