Чем отличается мозг "сов" и "жаворонков"

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Чем отличается мозг "сов" и "жаворонков"
Чем отличается мозг "сов" и "жаворонков" / unsplash.com

Британские исследователи из Бирмингемского университета показали разницу в двух зонах мозга "сов" и "жаворонков".

Исследователи отобрали 38 добровольцев, из них 14 – мужчины, пишет журнал SLEEP.

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16 человек вставали утром, другие же привыкли просыпаться поздно. Их хронотип исследователи определили по временным периодам выделения мелатонина и гормона стресса кортизола.

 
Мелатонин – что это?

Это один из нейрогормонов. Он формирует циркадный ритм (смена дня и ночи). Мелатонин поддерживает сердцебиение и кровяное давление, расслабляет сетчатку и способствует высвобождению свободных радикалов.

По словам ученых, "совы" постоянно испытывают несоответствие между биологическими и социальными часами, то есть джетлаг. Именно поэтому ученые решили узнать, почему люди с таким хронотип испытывают трудности с привычным графиком.

Всех участников просканировали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) при выполнении когнитивных тестов внимания, к примеру, Stroop Color Word Task. В тесте добровольцы должны назвать цвет слова, которое окрашено в другой оттенок. Задача проводились в разное время в течение дня с восьми часов утра до восьми вечера.

Тест Stroop Color Word Task
Тест Stroop Color Word Task

Биологи отслеживали функциональную связь (functional connectivity) между областями мозга, которые имеют общие функциональные свойства. Прежде всего, ученые фиксировали изменения в поясной коре (участок в коре головного мозга) и медийной префронтальной коре (отдел коры больших полушарий мозга).

Результаты показали, что "жаворонки" реагировали быстрее в утренние часы и демонстрировали значительное преимущество в тестах над "совами". Однако, в вечернее время "совы" лучше справились с заданиями по сравнению с "жаворонками", но их преимущество не было столь существенным.

"Жаворонки" реагировали быстрее в утренние часы

Несмотря на это, количество нейронных связей в указанных участках мозга у "жаворонков" оказалось значительно выше, чем у "сов" во все промежутки времени. Эти показатели свидетельствуют о том, что "совы" страдают от нагрузок обычного рабочего дня.

При этом плотность нейронных связей в той области мозга, которая предусматривает лучшую работоспособность и наименьшую сонливость, была значительно выше у "жаворонков" на всех временных отрезках. Ученые предполагают, что у "сов" эти нейронные связи ослаблены в течение всего рабочего дня.

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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