Чем отличается мозг "сов" и "жаворонков"

Британские исследователи из Бирмингемского университета показали разницу в двух зонах мозга "сов" и "жаворонков".

Исследователи отобрали 38 добровольцев, из них 14 – мужчины, пишет журнал SLEEP.

Читайте также: Почему у людей ухудшается память: вывод ученых

16 человек вставали утром, другие же привыкли просыпаться поздно. Их хронотип исследователи определили по временным периодам выделения мелатонина и гормона стресса кортизола.

Мелатонин – что это? Это один из нейрогормонов. Он формирует циркадный ритм (смена дня и ночи). Мелатонин поддерживает сердцебиение и кровяное давление, расслабляет сетчатку и способствует высвобождению свободных радикалов.

По словам ученых, "совы" постоянно испытывают несоответствие между биологическими и социальными часами, то есть джетлаг. Именно поэтому ученые решили узнать, почему люди с таким хронотип испытывают трудности с привычным графиком.

Всех участников просканировали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) при выполнении когнитивных тестов внимания, к примеру, Stroop Color Word Task. В тесте добровольцы должны назвать цвет слова, которое окрашено в другой оттенок. Задача проводились в разное время в течение дня с восьми часов утра до восьми вечера.



Тест Stroop Color Word Task

Биологи отслеживали функциональную связь (functional connectivity) между областями мозга, которые имеют общие функциональные свойства. Прежде всего, ученые фиксировали изменения в поясной коре (участок в коре головного мозга) и медийной префронтальной коре (отдел коры больших полушарий мозга).

Результаты показали, что "жаворонки" реагировали быстрее в утренние часы и демонстрировали значительное преимущество в тестах над "совами". Однако, в вечернее время "совы" лучше справились с заданиями по сравнению с "жаворонками", но их преимущество не было столь существенным.

"Жаворонки" реагировали быстрее в утренние часы

Несмотря на это, количество нейронных связей в указанных участках мозга у "жаворонков" оказалось значительно выше, чем у "сов" во все промежутки времени. Эти показатели свидетельствуют о том, что "совы" страдают от нагрузок обычного рабочего дня.

При этом плотность нейронных связей в той области мозга, которая предусматривает лучшую работоспособность и наименьшую сонливость, была значительно выше у "жаворонков" на всех временных отрезках. Ученые предполагают, что у "сов" эти нейронные связи ослаблены в течение всего рабочего дня.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.