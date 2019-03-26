Чем отличается мозг женщин и мужчин

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Разница между мужским и женским мозгом
Разница между мужским и женским мозгом / pixabay.com

Мозг мужчин и женщин отличается, и различия эти проявляются еще в утробе матери.

Во время исследования американских ученых из Нью-Йоркского университета, они просканировали мозг 118 еще не родившихся детей во второй половине беременности, пишет The Daily Mail.

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Эксперимент показал, что одно из главных отличий – это связи между удаленными частями мозга. Ученые считают, мозг девочек формирует нейронные сети с более длинным диапазоном.

жінка і чоловік
У мужчин более слабые связи между удаленными частями мозга

Мальчики больше восприимчивы к внешним воздействиям и связи между удаленными частями мозга у них более изменчивы. Исследователи предполагают, что именно этим можно объяснить, что мужчины мыслят более системно.

Научное общество критически восприняло исследования. В частности, профессор Джина Риппон, автор книги "Гендерный мозг" считает, что ученые сделали необоснованные выводы.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Мозг Психология Новости Здоровье
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