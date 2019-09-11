Чем полезен дневной сон и сколько нужно спать

112 Читати новину українською
Чем полезен дневной сон и сколько нужно спать
Чем полезен дневной сон и сколько нужно спать / bikeradar.com

Оказывается, дневной сон не такой и вредный. В этом убеждены швейцарские исследователи, которые обнаружили, что сон днем может уберечь от осложнений в работе сердца и сосудов.

Ученые из Университетского госпитального центра в швейцарской Лозанне проанализировали влияние дневного сна на 3,4 тысячи человек в возрасте от 35 до 75 лет, пишет BMJ Journals.

Читайте также: Назвали еще одну опасность высокого давления

Все участники не имели проблем с сердечно-сосудистой системой. Некоторые из них имели привычку спать днем раз в неделю, другие спали днем каждый день, некоторые не делали этого.

В течение всего исследования зафиксировали 155 случаев различных осложнений, связанных с работой сосудов и сердца.

Риск таких осложнений оказался наименьшим в группе, участники которой спали днем раз или дважды в неделю. Риск осложнений снизился на 48% даже с учетом плохих привычек, которые повышают развитие этих болезней, таких как, курение.

via GIPHY

Исследование показало, что у людей, которые спали днем по 5-6 раз в неделю, риск осложнений не менялся, а в некоторых случаях риск осложнений возрастал.

Эта статистика не касается людей старше 65 лет, вероятно, это связано с общим состоянием здоровья этой группы и наличие заболеваний.

По словам ученых, 20 минут дневного сна достаточно, чтобы "перезарядиться".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
сегодня
97385
Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Новости Здоровье Здоровая жизнь исследования Сон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
сегодня 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
362
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 52363
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 5341
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
7 сентября 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 473
Как правильно воспитывать детей с аутизмом
5 сентября 16:49 Как правильно воспитывать детей с аутизмом
Олександр Бевза 328
Новости
Больше новостей
Залиште відгук