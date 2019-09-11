Чем полезен дневной сон и сколько нужно спать

Оказывается, дневной сон не такой и вредный. В этом убеждены швейцарские исследователи, которые обнаружили, что сон днем может уберечь от осложнений в работе сердца и сосудов.

Ученые из Университетского госпитального центра в швейцарской Лозанне проанализировали влияние дневного сна на 3,4 тысячи человек в возрасте от 35 до 75 лет, пишет BMJ Journals.

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Все участники не имели проблем с сердечно-сосудистой системой. Некоторые из них имели привычку спать днем раз в неделю, другие спали днем каждый день, некоторые не делали этого.

В течение всего исследования зафиксировали 155 случаев различных осложнений, связанных с работой сосудов и сердца.

Риск таких осложнений оказался наименьшим в группе, участники которой спали днем раз или дважды в неделю. Риск осложнений снизился на 48% даже с учетом плохих привычек, которые повышают развитие этих болезней, таких как, курение.

Исследование показало, что у людей, которые спали днем по 5-6 раз в неделю, риск осложнений не менялся, а в некоторых случаях риск осложнений возрастал.

Эта статистика не касается людей старше 65 лет, вероятно, это связано с общим состоянием здоровья этой группы и наличие заболеваний.

По словам ученых, 20 минут дневного сна достаточно, чтобы "перезарядиться".

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