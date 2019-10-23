Чем полезен гранат для здоровья и иммунитета

Гранат и гранатовый сок очень полезны для организма, ведь этот фрукт содержит много витаминов и минералов. Особенно полезно его употреблять в зимнее время года, ведь он прекрасно укрепит иммунную систему и убережет от простуд.

Гранатовый сок содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Он повышает уровень гемоглобина, аппетит, регулирует работу желудка.

Читайте также: Как аккуратно почистить гранат: три способа

Полезные свойства граната

Для иммунитета

Гранат содержит 15 аминокислот, витамины К, В9 и В6, а также калий, медь, фосфор, которые очень полезны для организма. Именно поэтому фрукт активизирует иммунную систему организма, защищая его от вирусов. Также в гранат содержит половину дневной нормы витамина С, поэтому эффективно помогает организму справиться с вирусными заболеваниями.

Чтобы укрепить свой иммунитет, достаточно ежедневно съедать четвертинку одного граната.

Для крови

В составе граната есть фолиевая кислота, которая активно участвует в функции кровосоздания. Также гранат способствует повышению гемоглобина.



Польза граната для кожи

Для сердца

В гранате содержится вещество пуникалагин, которое нейтрализует свободные радикалы и повышает антиоксидантный статус. Он очень важен для здоровья сердца. Если вы страдаете сердечными заболеваниями или постоянно страдаете от стрессов – добавьте в свой рацион гранат.

Для красоты кожи

Гранат содержит много витамина Е, который называют "женским витамином". Он, вместе с витамином А защищают клетки кожи от процессов преждевременного старения. Также гранат обладает мощным отбеливающим эффектом и может быть использован в борьбе с веснушками и пигментными пятнами.



Польза граната для красоты кожи

Для похудения

Пищевые волокна в составе граната являются мощными "двигателями" для пищеварения. Благодаря им желудок будет быстрее перерабатывать пищу, тем самым способствуя похудению. К тому же, калорийность граната – всего 72 ккал на 100 г продукта.

Вредные свойства граната

Гранатовый сок запрещается пить при язве желудка и гастритах с повышенной кислотностью. Пить его можно только разбавленным водой.

Не рекомендуют пить гранатовый сок детям до 1 года.

Также гранат противопоказан тем, кто страдает от запоров, геморроя и трещин в области заднего прохода.

Осторожными следует быть с отварами из коры граната. Она содержит токсичные вещества, которые при передозировке повышают артериальное давление, вызывают судороги, рвоту.

При первых признаках необходимо вызвать врача.

Свежевыжатый гранатовый сок пагубно влияет на эмаль зубов из-за содержания в нем различных кислот. Чтобы избежать проблем с эмалью, следует разбавлять сок водой. Все витамины при этом сохранятся.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.