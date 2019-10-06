Чем полезен шиповник и как его заваривать

Шиповник богат на большое количество полезных веществ, которые нужны нашему организму каждый день.

В шиповнике есть витамины С, В, К, Е и Р, а также хром, магний, кальций и калий.

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Отвар из красных плодов используют как общеукрепляющее средство, которое хорошо повышает иммунитет. Отвар из шиповника можно употреблять как профилактическое средство в период распространения простуд и гриппа.

Как приготовить отвар из шиповника

Для приготовления отвара из шиповника возьмите 3 ст. ложки сухих плодов и слейте 1 литром кипятка.

Отвар настаивают в термосе 12 часов, рекомендуется принимать за 30-40 минут до еды.

Перед тем, как готовить отвар, ягоды промыть и измельчить. Таким образом напиток скорее настоится.

К отвару не желательно добавлять сахар, вместо этого мед можно добавлять.

Кому нельзя употреблять отвар из шиповника

Не стоит употреблять отвар из шиповника людям, у которых есть аллергия на витамин С, больным диабетом, желчнокаменной болезнью.

Не принесет такой напиток пользы тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, кто страдает гастритом.

Соответственно, перед приемом отвара из шиповника стоит проконсультироваться у врача.

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