Лето – это лучшее время для того, чтобы в полной мере насытить организм витаминами. Черная смородина содержит витамины А, С, В6, В12, кальций, калий, железо, магний и натрий, поэтому она положительно влияет на наше здоровье.

Черная смородина обладает рядом целебных свойств. Интересные факты о они – читайте в материале 24 канала.

Читайте также "Земляніка" или "суниця": как правильно называть ягоды по-украински

Лечебные свойства черной смородины

Нормализует давление

Черная смородина положительно влияет на кровь и сосуды. Гипертоники, употребляя смородину, могут забыть о "скачках" давления. Однако людям, страдающим от пониженного артериального давления следует быть осторожным и употребялть черную смородину в маленьких количествах.

Черную смородину можно перетереть или сделать из нее сок.

Помогает лечить простуду и снижает температуру

Благодаря черной смородине можно укрепить иммунную систему и предотвратить вирусные инфекции, она содержит витамин С.

Также смородина является антимикробным средством и она может снизить температуру.

Уничтожает микробы в полости рта

Благодаря кверцетину, мощноу антиоксиданту, черная смородина борется с микробами в ротовой полости. Это помогает предупредить развитие молочницы, стоматита и кариеса.

Интересно Как растет спаржа: интересные фото

Проводит профилактику сердечных заболеваний

Калий, который содержится в смородине, способный создать мощную защиту для сердца и сердечной мышцы. Врачи советуют сердечникам ежедневно включать в свой рацион этот питательный продукт.

Снимает отечность

В жару многие люди страдают от отечности, и в этом вопросе смородина может помочь, потому что обладает мочегонным свойством.