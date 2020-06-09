Польза черной смородины для здоровья: почему ее стоит есть
Лето – это лучшее время для того, чтобы в полной мере насытить организм витаминами. Черная смородина содержит витамины А, С, В6, В12, кальций, калий, железо, магний и натрий, поэтому она положительно влияет на наше здоровье.
Черная смородина обладает рядом целебных свойств. Интересные факты о они – читайте в материале 24 канала.
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Лечебные свойства черной смородины
Нормализует давление
Черная смородина положительно влияет на кровь и сосуды. Гипертоники, употребляя смородину, могут забыть о "скачках" давления. Однако людям, страдающим от пониженного артериального давления следует быть осторожным и употребялть черную смородину в маленьких количествах.
Черную смородину можно перетереть или сделать из нее сок.
Помогает лечить простуду и снижает температуру
Благодаря черной смородине можно укрепить иммунную систему и предотвратить вирусные инфекции, она содержит витамин С.
Также смородина является антимикробным средством и она может снизить температуру.
Уничтожает микробы в полости рта
Благодаря кверцетину, мощноу антиоксиданту, черная смородина борется с микробами в ротовой полости. Это помогает предупредить развитие молочницы, стоматита и кариеса.
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Проводит профилактику сердечных заболеваний
Калий, который содержится в смородине, способный создать мощную защиту для сердца и сердечной мышцы. Врачи советуют сердечникам ежедневно включать в свой рацион этот питательный продукт.
Снимает отечность
В жару многие люди страдают от отечности, и в этом вопросе смородина может помочь, потому что обладает мочегонным свойством.