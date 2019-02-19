Чем полезно донорство: объясняет Супрун

Когда человек становится донором крови, то он не только спасает чью-то жизнь, а продолжает собственную. Донорство может уберечь от сердечно-сосудистых болезней и онкозаболеваний.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что люди, которые каждые полгода сдавали кровь, имели меньший риск инфарктов и инсультов.

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Другое исследование показывает: сдача крови хотя бы раз в год снизила риск болезней сердца на 88%.

Люди, которые периодически сдают кровь, имеют лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень. То есть, меньше рисков для сердечно-сосудистой системы.

Ульяна Супрун "У доноров крови меньшие риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани. Причина низких шансов онкологических болезней не только в том, что доноры это, как правило, здоровые люди, которые следят за здоровьем, и поэтому имеют меньшие риски. Возможная причина – снижение уровня неорганического железа, вредного для здоровья".

Донорство способно уменьшать риск опасной болезни гемахроматоз.

Гемахроматоз – что это? Это наследственное генетическое заболевание, при котором ионы железа накапливаются в печени и других органах. Болезнь сопровождается пигментацией кожи, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, поражением надпочечников и гепатомегалией.

Если человек периодически сдает кровь, то он теряет железо, соответственно, снижается риск этого заболевания.



Чем полезно донорство

Доноры лучше обезвреживают свободные радикалы. Что такое свободные радикалы и чем они опасны – читайте здесь. Также у таких людей меньше проявлений воспаления.

Людям, которые периодически сдают кровь, проводят бесплатные анализы на:

• гемоглобин;

• ВИЧ;

• гепатиты B и С;

• сифилис.

Эти анализы следует регулярно делать всем.

Украинское законодательство создает много препятствий для доноров и имеет множество непонятных запретов, которые невозможно проверить. Среди них – гомосексуальность, секс без презерватива с малознакомыми людьми или частые сексуальные связи. И совсем абсурдные запреты для людей с недостатками слуха и речи. Это приводит к тому, что украинские центры переливания имеют постоянную нехватку крови и доноров.

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