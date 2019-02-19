Чем полезно донорство: объясняет Супрун
Когда человек становится донором крови, то он не только спасает чью-то жизнь, а продолжает собственную. Донорство может уберечь от сердечно-сосудистых болезней и онкозаболеваний.
И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что люди, которые каждые полгода сдавали кровь, имели меньший риск инфарктов и инсультов.
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Другое исследование показывает: сдача крови хотя бы раз в год снизила риск болезней сердца на 88%.
Люди, которые периодически сдают кровь, имеют лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень. То есть, меньше рисков для сердечно-сосудистой системы.
Донорство способно уменьшать риск опасной болезни гемахроматоз.
Если человек периодически сдает кровь, то он теряет железо, соответственно, снижается риск этого заболевания.
Чем полезно донорство
Доноры лучше обезвреживают свободные радикалы. Что такое свободные радикалы и чем они опасны – читайте здесь. Также у таких людей меньше проявлений воспаления.
Людям, которые периодически сдают кровь, проводят бесплатные анализы на:
• гемоглобин;
• ВИЧ;
• гепатиты B и С;
• сифилис.
Эти анализы следует регулярно делать всем.
Украинское законодательство создает много препятствий для доноров и имеет множество непонятных запретов, которые невозможно проверить. Среди них – гомосексуальность, секс без презерватива с малознакомыми людьми или частые сексуальные связи. И совсем абсурдные запреты для людей с недостатками слуха и речи. Это приводит к тому, что украинские центры переливания имеют постоянную нехватку крови и доноров.
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