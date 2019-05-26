Чем полезно ежедневное взвешивание

Люди, которые взвешиваются каждый день, контролируют свой вес тела. Это в свою очередь увеличивает возможность сохранить фигуру или даже похудеть.

Американские ученые в течение двух месяцев проводили исследования, в котором приняли участие более сотни человек в возрасте от 18 до 65 лет, пишет MedikForum.

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Результаты эксперимента показали, что ежедневные взвешивания являются строгим напоминанием о необходимости соблюдать режим диеты и физических нагрузок, не позволяя себе поблажек.

Кроме того, после взвешиваний каждый день люди даже начинают уделять спорту больше времени и более тщательно контролировать пищу, которую они едят.

А вот те, кто не вставал на весы каждый день, со временем начинали набирать лишний вес.

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