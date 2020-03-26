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Чем сильнее будет карантин, тем меньше людей умрут, – Комисаренко

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Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комисаренко отметил, что чем жестче будет карантин, тем меньше будет больных и летальных случаев.

Об этом Комисаренко заявил в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

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По словам Комиссаренко, он понимает, что чем жестче будут меры карантина, тем больше будет неудобств для людей. Но он заявил, что это оправданный шаг, ведь в таком случае люди меньше будут болеть, и, соответственно, реже будут умирать.

Мы растягиваем этот промежуток взрыва, когда в некоторых странах продолжается огромная нагрузка на медицинскую службу. Мы должны заботиться о наших медиках, потому что сейчас они на передних рядах борьбы с заболеваниями,
– добавил Сергей Комисаренко.

По состоянию на 26 марта, в Украине зафиксировали 196 случаев заражения коронавирусом, 5 из которых летальные. Зато выздоровел 1 пациент из Черновцов.


Сколько коронавирус живет на поверхностях / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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