Чем вредны фруктовые фреши

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Фруктовые фреши содержат большое количество сахара
Фруктовые фреши содержат большое количество сахара / Иллюстративное фото

Фруктовые фреши вкусные и полезные, ведь содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Однако, они также могут иметь и негативные последствия для организма. Так свежевыжатые соки одинаково вредны для здоровья, как и сладкие газированные напитки, и повышают риск преждевременной смерти.

Во фрешах содержится примерно такое же количество калорий и сахара, как и в подслащенных напитках, говорится в исследовании американских экспертов, опубликованном в JAMA Network Open.

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Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки... Хотя сахар в 100% фруктовых соков имеет природное происхождение, а после усвоения он влияет на организм так же, как и добавленный сахар,
– отметили специалисты.

По их словам, безопасная ежедневная порция свежего сока для взрослых – 240 миллилитров. Кроме того, эксперты советуют есть свежие фрукты, а не делать из них напитки.

via GIPHY

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