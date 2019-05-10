Чем заменить капсулы омега-3: перечень продуктов от Супрун

Наиболее популярными добавками являются баночки с желтыми капсулами — "омегой". С одной стороны, может показаться, что это более экономически выгодно, чем есть рыбу.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объясняет, что омега-3 – это жирные кислоты, которым не хватает двух протонов, они "ненасыщенные" водородом.

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Существуют главные классы ненасыщенных жирных кислот – омега-3 и омега-6. Они отличаются по расположению двойной связи в молекуле.

Омега-3 – это собирательное название для жирных кислот. Их называют ALA, EPA и DHA. АLA есть, например, в льняном семени, EPA и DHA – только в рыбе и морепродуктах. Люди не могут самостоятельно образовывать эти кислоты.

Ульяна Супрун “Омега-3 необходимы для образования оболочек вокруг нейронов, синтеза эйкозаноидов – одного из типов молекул, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой. Также омега-3 необходимы нам для настройки процессов воспаления в теле, сжатия сосудов, образование спермы, здоровья и развития мозга. Старые публикации насчитывали до 27 случаев, когда омега-3 были полезными. Впрочем, корректно проведенные исследования не оправдали ожидания”

В 2018 году ученые опубликовали исследование, утверждающее, что эти добавки не уменьшают риск болезней сердца и смертности от них. Лучшая ситуация с употреблением рыбы или морепродуктов. Все потому, что в продуктах содержание омега-3 выше, чем в капсулах. Качество добавок с рыбьим жиром сильно варьирует, также жиры могут окисляться и портиться со временем. Кроме того, в добавках может не хватить EPA и DHA, и ни цена, ни страна производства или срок годности не могут гарантировать качество добавки омега-3.

Не советует Ульяна Супрун пить сбалансированы "омега-3/омега-6" – мы употребляем достаточно омега-6 жирных кислот в растительных маслах. Главным фактором, определяющим баланс, является абсолютное количество всех типов омега-3, а не их соотношение с омега-6.

Омега-3 полезно употреблять людям с атеросклерозом, а также для облегчения симптомов ревматоидного артрита.

Где взять омега-3 помимо добавок

1) Дважды в неделю употребляйте жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосось, сардины. Этого достаточно, чтобы получить необходимую дозу жирных кислот. Детям особенно полезно употреблять рыбу.

2) Включите в свой рацион морские водоросли, а также морскую капусту (ламинарию) или сушеные азиатские водоросли.

3) Употребляйте льняное семя и масло. У них есть ALA, с которой хоть и неэффективно, мы создаем другие типы омега-3. Льняное семя полезнее потреблять молотым, чем целым.

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