Чем заменить красное мясо: ответ диетолога

О пользе и вреде красного мяса до сих пор идут дискуссии. Одни убеждены, что оно способствует развитию сердечно-сосудистых болезней, рака, и приводит к преждевременной смерти. Другие же считают этот продукт полезным.

Ежедневное употребление мясных полуфабрикатов – колбас, сосисок, ветчины, блюд из мяса, действительно повышает шанс развития рака, диабета и болезней сердца.

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Однако, по словам диетолога Светланы Фус, красное мясо также полезно. Все потому, что оно содержит ряд важных для здоровья питательных веществ:

полноценный белок;

витамины группы B;

минералы (железо, цинк, фосфор).

Именно мясо – хороший источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно. Можно просто перестроить и расширить свой рацион путем добавления растительных белков. Это принесет пользу организму.

Диетолог Светлана Фус “Одним из хороших источников растительного белка является черная фасоль. Она богата важными аминокислотами, содержит большое количество пищевых волокон, важных для работы кишечника, насыщенная клетчаткой. Считается наиболее полезной среди бобовых культур”.

В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем, как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде (в воде с лимоном или уксусом).

В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки

Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов – кальция, железа, цинка.

Кроме растительного белка в рационе необходимо увеличить количество овощей фруктов, орехов и круп. И тогда можно не исключать мясо, а просто снизить его потребление до двух раз в неделю.

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