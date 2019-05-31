Чем заменить красное мясо: ответ диетолога
О пользе и вреде красного мяса до сих пор идут дискуссии. Одни убеждены, что оно способствует развитию сердечно-сосудистых болезней, рака, и приводит к преждевременной смерти. Другие же считают этот продукт полезным.
Ежедневное употребление мясных полуфабрикатов – колбас, сосисок, ветчины, блюд из мяса, действительно повышает шанс развития рака, диабета и болезней сердца.
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Однако, по словам диетолога Светланы Фус, красное мясо также полезно. Все потому, что оно содержит ряд важных для здоровья питательных веществ:
- полноценный белок;
- витамины группы B;
- минералы (железо, цинк, фосфор).
Именно мясо – хороший источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно. Можно просто перестроить и расширить свой рацион путем добавления растительных белков. Это принесет пользу организму.
В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем, как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде (в воде с лимоном или уксусом).
В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки
Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов – кальция, железа, цинка.
Кроме растительного белка в рационе необходимо увеличить количество овощей фруктов, орехов и круп. И тогда можно не исключать мясо, а просто снизить его потребление до двух раз в неделю.
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