Чем заменить красное мясо: ответ диетолога

89 Читати новину українською
Чем заменить красное мясо
Чем заменить красное мясо / unsplash.com

О пользе и вреде красного мяса до сих пор идут дискуссии. Одни убеждены, что оно способствует развитию сердечно-сосудистых болезней, рака, и приводит к преждевременной смерти. Другие же считают этот продукт полезным.

Ежедневное употребление мясных полуфабрикатов – колбас, сосисок, ветчины, блюд из мяса, действительно повышает шанс развития рака, диабета и болезней сердца.

Читайте также: Мясо или рыба: что есть, чтобы жить дольше

Однако, по словам диетолога Светланы Фус, красное мясо также полезно. Все потому, что оно содержит ряд важных для здоровья питательных веществ:

  • полноценный белок;
  • витамины группы B;
  • минералы (железо, цинк, фосфор).

Именно мясо – хороший источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно. Можно просто перестроить и расширить свой рацион путем добавления растительных белков. Это принесет пользу организму.

 
Диетолог Светлана Фус
“Одним из хороших источников растительного белка является черная фасоль. Она богата важными аминокислотами, содержит большое количество пищевых волокон, важных для работы кишечника, насыщенная клетчаткой. Считается наиболее полезной среди бобовых культур”.

В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем, как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде (в воде с лимоном или уксусом).

В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки

В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки

Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов – кальция, железа, цинка.

Кроме растительного белка в рационе необходимо увеличить количество овощей фруктов, орехов и круп. И тогда можно не исключать мясо, а просто снизить его потребление до двух раз в неделю.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Курс валют на 31 мая: евро и доллар снова прыгнули вверх
сегодня
1519
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 1470
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 2005
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 430
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 777
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2866
Новости
Больше новостей
Залиште відгук