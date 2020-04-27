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Из-за COVID-19 у работников закрывают станцию медицинской помощи: детали

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Станцію швидкої закривають через масове зараження коронавірусом
Станцію швидкої закривають через масове зараження коронавірусом / firtka.if.ua

У работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи выявили массовое заражение коронавирусом. Все они прошли ПЦР-тестирование.

Сейчас станцию скорой временно закрыли. Об этом сообщили на фейсбук-странице Мукачевского городского совета.

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Коронавирус обнаружили у 16 из 25 работников. К тому же, инфекцию также подтвердили у 3 контактных лиц.

В горсовете сообщили, что они предприняли все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Работников скорой отправили на самоизоляцию. Впоследствии они пройдут ПЦР-тестирования. Станция будет временно закрыта пока не будут известны результаты исследований.

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Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Руководство центра должно обеспечить неотложную медицинскую помощь местным жителям. Дополнительно привлекут работников колл-центра "Семья", которые круглосуточно будут предоставлять консультации. В случае необходимости будут привлекать дополнительных специалистов.

Коли швидка приїде на виклик
Когда скорая приедет на вызов / Инфографика 24 канала

Что известно о коронавирусе в Украине?
В Украине подтвердили 9 009 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 220 пациентов скончались, еще 864 больных – выздоровели. В частности, в Закарпатской области — 375 случаев.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Больница Новости Закарпатья
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