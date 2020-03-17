Из-за карантина Охматдет прекращает принимать пациентов на плановые операции

Национальная детская спецбольница "Охматдет" прекращает с 19 марта до 3 апреля прием пациентов на плановые операции и ограничивает посещение пациентов. Все из-за требования власти на период карантина в Украине временно запретить плановые операции и перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных коронавирусом.

"Наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17.03.20 года будет существенно ограничено посещение пациентов, находящихся на стационаре, ради безопасности пациентов", – сообщили на странице в фейсбук "Охматдета".

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Там отметили, что больница не ведет прием инфекционных больных. Поэтому с симптомами ОРВИ необходимо обращаться к семейному врачу или в инфекционные стационары, которые определены как базовые по Киеву:

Киевская городская детская клиническая больница №1,

Киевская городская детская клиническая больница №2,

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница.

В этих больницах экспресс-тесты на коронавирус проводятся исключительно по медицинским показаниям и бесплатно, подчеркнули в "Охматдете".

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 17 марта в Украине есть 7 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Один человек умер от коронавируса – пожилая женщина с Житомирщины. В Черновцах также умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, но факт заболевания не подтвержден.

Что еще запрещено в Украине на период карантина:



Запреты и ограничения на период карантина в Украине / Инфографика 24 канала