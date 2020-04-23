Через несколько недель у жителей Швеции будет иммунитет к коронавирусу

Стратегия массовой иммунизации предполагает, что большая часть населения должна переболеть и развить иммунитет, и тогда инфекция сама собой сойдет на нет. Защищать следует только особо уязвимые группы – в частности, пожилых людей.

Именно такой подход применили в Швеции: вместо того чтобы закрывать школы, магазины и производства, а граждан заставлять сидеть по домам, правительство страны рекомендовало оставаться дома только пенсионерам, пишет CNBC.

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Похоже, что такая стратегия, несмотря на критику, дает свои плоды. По словам главного эпидемиолога Швеции, в столице рост числа инфицированных людей остановлен.

В крупных районах Швеции вокруг Стокгольма мы достигли плато (по числу новых случаев), и мы уже видим эффект массового иммунитета, а через несколько недель мы увидим его еще в большей степени. И в остальной части страны ситуация стабильная,

– сказал Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения.



Жители Стокгольма 21 апреля 2020 года во время новой пандемии коронавируса / Фото cnbc.com

Массовый иммунитет обычно формируется в процессе вакцинации, когда антитела вырабатываются примерно у 60% населения. Однако не имея готовой вакцины, ученые пока не могут предсказать, возникает ли у переболевших иммунитет и если да, то на какой срок.

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По словам Тегнелла, сбор данных и моделирование свидетельствуют о том, что 20% населения столицы уже имеют иммунитет к коронавирусу, а через несколько недель случаи заражения будут сокращаться, вопреки увеличению объемов тестирования.

К сожалению, показатели смертности высокие из-за проникновения коронавирусной инфекции в дома престарелых, мы расследуем причину,

– добавил чиновник.

Представители ВОЗ с осторожностью относятся к идее формирования коллективного иммунитета, который приведет к естественному затуханию эпидемии.

По их данным, антитела к COVID-19 есть в лучшем случае у 2-3% населения мира. Продлевать карантинные меры придется до тех пор, пока не создадут вакцину.

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