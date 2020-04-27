Через полгода в Африке может быть 10 миллионов больных коронавирусом, – ВОЗ

За последние 10 дней в Африке зафиксировали рост числа новых случаев COVID-19 на 40%. В ВОЗ продолжают подчеркивать важность сдерживания коронавирусной инфекции в африканских странах.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили опасения, что африканские страны оказались на грани массовой вспышки, пишет Metro.

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Сейчас в Африке обнаружили более 31 000 случаев заболевания коронавирусом, а число смертей выросло до 1 400.

В ВОЗ заявили, что в течение трех-шести месяцев в Африке может быть 10 000 000 случаев коронавирусной болезни, если распространение инфекции не остановят. Исследователи также предупредили, что вирус опасен для жителей Африки еще и потому, что многие местные жители имеют сопутствующие заболевания, такие как ВИЧ, а также среди населения есть проблема недоедания.



Африка новый вероятный эпицентр распространения пандемии / Фото AP

Алжир имеет наибольшее количество смертей от коронавируса в Африке, там погибли 425 человек. Тестирования не проводят по всей Африке, что затрудняет получение полной картины распространения вируса.

Ныне ЮАР проводит 10 000 тестов в день, чтобы выявить случаи заражения вирусом. На прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о том, что правительство начинает постепенное возобновление экономической активности. Он ввел ограничения в Южной Африке четыре недели назад.

Он сказал: "Сегодня мы можем принять меры, о которых будем жалеть завтра, но наши люди должны есть. Им нужно зарабатывать на жизнь".

Стратегия, основанная на тестировании, может позволить африканским странам минимизировать ограничения.



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