В Черновцах с подозрением на COVID-19 умер 5-месячный ВИЧ-положительный ребенок

В Черновцах умер 5-месячный мальчик, у него подозревали наличие коронавирусной инфекции. Известно, что он был ВИЧ-положительным и у него были сопутствующие заболевания.

5-месячный мальчик с подозрением на наличие коронавируса умер в областной детской больнице, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

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Мальчик имел ВИЧ и был рожден от ВИЧ-положительной матери. Кроме вируса иммунодефицита человека, у него был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.

В ОГА также сообщили, что мать ребенка не была поклонницей лечения и в последние месяцы не приводила мальчика на осмотр к педиатру.

На протяжении прошедших суток в Черновицкой области было зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом. Самому младшему из них всего 1 год.

По состоянию на 14 мая, в области зарегистрировали 2 516 случаев COVID-19. Из них 98 умерли, а 464 выздоровели.

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