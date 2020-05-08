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В Черновцах создадут новую лабораторию для тестирования на COVID-19: областная перегружена

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В Черновцах создадут новую лабораторию для тестирования коронавируса
В Черновцах создадут новую лабораторию для тестирования коронавируса / Иллюстративное фото / Getty images

В Черновцах собираются оборудовать городскую лабораторию, которая будет тестировать на COVID-19. Ее создадут на базе городской больницы №1. Сделают это, чтобы разгрузить областную лабораторию.

На оборудование городской лаборатории для тестирования на коронавирус пойдет более 3 миллионов гривен. Раньше их планировали потратить на покупку аппаратов ИВЛ. Об этом рассказал депутат Василий Максимлюк в комментарии "Общественному".

Напомним На Буковине число больных COVID-19 достигло почти 2 тысяч: в Черновцах закончились койко-места

По его словам, такое решение приняла 8 мая бюджетная комиссия Черновицкого горсовета.

Между тем директор больницы Анатолий Петричук подтвердил то, что в медучреждении есть помещение для лаборатории и специалисты, которые смогут работать с оборудованием, когда пройдут обучение.

Обустроить лабораторию планируют за месяц.

Интересно, что областной лабораторный центр на Буковине получил новый аппарат для проведения анализов на COVID-19. Ранее там проверяли до 500 образцов в сутки, теперь будут проверять до полутора тысяч.

Какова ситуация с коронавирусом на Буковине?Неудивительно, что местные власти решили разгрузить областную лабораторию по тестированию на коронавирус. Ведь именно в Черновицкой области наибольшее в Украине количество больных COVID-19. По состоянию на 8 мая на Буковине зафиксировали уже 2097 случаев инфицирования, 258 пациентов выздоровели, а 62, к сожалению, умерли.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Новости Черновцов Новости Здоровье Коронавирус в Украине
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