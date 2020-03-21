Черновцы закрывают, на въезде устанавливают строительные блоки: фото
После того, как в городе подтвердили 10 случаев заболевания коронавирусом только за сутки, мэр Черновцов Алексей Каспрук приказал перекрыть дороги на въезде и выезде из города.
С обеих сторон моста через Прут установили строительные блоки, чтобы перекрыть дорогу, сообщает Черновицкий городской совет.
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Патрульной полиции города 20 марта поручили полностью организовать перекрытие движения транспорта на въезд и выезд в город, на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и В. Александри.
В Черновцах перекрывают дороги на въезд и выезд
В то же время начальнику городского коммунального предприятия "МиськШЕП" было поручено установить строительные блоки с обеих сторон моста.
Добавим, что мэр Черновцов обратился к президенту с просьбой ввести в городе чрезвычайное положение.
Каспрук убежден в том, что в области необходимо усилить меры контроля над ситуацией.
Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом,
– заявил Каспрук.
По состоянию на 21 марта в Черновцах коронавирус зафиксировали у 25 человек, 1 пациент выздоровел.
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