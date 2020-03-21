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Черновцы закрывают, на въезде устанавливают строительные блоки: фото

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После того, как в городе подтвердили 10 случаев заболевания коронавирусом только за сутки, мэр Черновцов Алексей Каспрук приказал перекрыть дороги на въезде и выезде из города.

С обеих сторон моста через Прут установили строительные блоки, чтобы перекрыть дорогу, сообщает Черновицкий городской совет.

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Патрульной полиции города 20 марта поручили полностью организовать перекрытие движения транспорта на въезд и выезд в город, на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и В. Александри.

В Черновцах перекрывают дороги на въезд и выезд

В то же время начальнику городского коммунального предприятия "МиськШЕП" было поручено установить строительные блоки с обеих сторон моста.

Добавим, что мэр Черновцов обратился к президенту с просьбой ввести в городе чрезвычайное положение.

Каспрук убежден в том, что в области необходимо усилить меры контроля над ситуацией.

Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом,
– заявил Каспрук.

По состоянию на 21 марта в Черновцах коронавирус зафиксировали у 25 человек, 1 пациент выздоровел.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Новости Здоровье Лечение
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