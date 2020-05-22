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В Черновицкой области больницы первой и второй волны уже заполнены

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В Черновицкой области уже заполнены больницы первой и второй волны
В Черновицкой области уже заполнены больницы первой и второй волны / Getty Images

В Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, больницы первой и второй волны для приема инфицированных COVID-19 уже заполнены.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак на утреннем брифинге 22 мая, пишет Здоровье 24.

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По состоянию на 22 мая в Украине официально подтвердили 20 148 случаев заболевания COVID-19. На первом месте по количеству инфицированных остается Черновицкая область – 2905 случаев.

По словам Микитчак, в Черновицкой области больнице первой и второй волны заполнены. Заместитель главы Минздрава добавила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.

В каждой области есть определенные больницы Департаментом здравоохранения. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны больницы заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкая,
– подчеркнула она.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Черновцов Здоровая жизнь Здоровье
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