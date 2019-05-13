Черные пасты с углем не отбеливают зубы, – стоматологи

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Черные пасты с углем не отбеливают зубы
Черные пасты с углем не отбеливают зубы / surgerycenteraz.com

Зубные пасты с углем, которые сейчас активно рекламируются как отбеливающие, на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы.

Такие пасты есть во всех крупных сетевых аптеках и супермаркетах после того, как о них стали говорить знаменитости.

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Доктор Джозеф Гринвалл-Коэн с кафедры стоматологии Манчестерского университета, проанализировал влияние 50 подобных товаров на зубы, пишет The Independent.

На упаковке паст также указывали, что они "антибактериальные" или "антигрибковые", "помогают в отбеливании" и "борются с кариесом".

На самом деле же исследование показало, что зубные пасты не дают такого эффекта.

Ученые отмечают, что люди начинают пользоваться такими пастами потому что им кажется, что они нашли быстрый и доступный по цене вариант отбеливания зубов.

Зубні пасти з чорним вугіллям неефективні при відбілюванні зубів
Зубные пасты с черным углем неэффективны при отбеливании зубов

Но слишком интенсивная чистка может привести к износу эмали и повышению чувствительности зубов. Несмотря на это в составе пасты нет фтора – компонента, который защищает зубы от кариеса.

Когда люди с пломбами начинают использовать зубную пасту с черным углем, то частицы застревают в деснах, после чего их сложно удалить. И эти частицы могут вызвать раздражение.

Сами по себе черные пасты представляют угрозу для десен и эмали.

В черных пастах обычно содержится измельченный в пудру активированный уголь, который в свою очередь может быть проведен из таких материалов как ореховая скорлупа, кокосовое чешуя, бамбук, торф, а также древесина и древесный уголь.

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